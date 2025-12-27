Agencias

Maduro apela al diálogo con EEUU "sobre la base del respeto" entre críticas a la oposición venezolana

El mandatario venezolano reafirmó su disposición para establecer conversaciones con Washington bajo condiciones de “respeto mutuo”, mientras cuestionó a líderes opositores y acusó a Estados Unidos de buscar el control sobre los recursos estratégicos del país sudamericano

Guardar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que sectores del poder en Estados Unidos generan una “realidad virtual” sobre lo que sucede en su país con el objetivo de imponer un modelo de control colonial y acceder a recursos estratégicos venezolanos como el petróleo, el oro y las tierras raras. De acuerdo con información difundida por la cadena Globovisión, Maduro sostuvo que las verdaderas intenciones de Washington se centran en apropiarse de la riqueza nacional. Estas declaraciones surgen en medio de tensiones persistentes entre Caracas y Washington, según publicó la misma cadena.

En ese contexto, el jefe del Estado venezolano manifestó su disposición para dialogar con Estados Unidos, pero dejando en claro que ello debe ocurrir bajo condiciones “de respeto mutuo”. Según Globovisión, Maduro afirmó que “si en Estados Unidos algún día a alguien se le ocurre sobre la base de respeto conversar y superar proyectos fracasados de más de veinticinco años, aquí siempre va un presidente que representa a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad”. Así, el mandatario reiteró la voluntad del Ejecutivo para establecer una vía de entendimiento bilateral si existen garantías de igualdad en la interlocución.

Maduro también se refirió a los métodos comunicativos y políticos de Estados Unidos frente al gobierno venezolano. Sostuvo que, al no poder acusar al país sudamericano de poseer armas de destrucción masiva o biológicas, se recurre a difundir “cuatro o cinco mentiras de manera permanente” sobre la situación interna de Venezuela, según reportó Globovisión.

Durante su alocución televisiva, el mandatario realizó duras críticas dirigidas a la oposición venezolana. Se refirió a María Corina Machado, representante de sectores opositores y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, asegurando que la dirigente “jamás tomará esta patria”, una advertencia que extendió a otras figuras opositoras como Leopoldo López, Julio Borges y Juan Guaidó, según consignó Globovisión. Maduro enfatizó que Venezuela mantendrá su rumbo propio, avanzando con sus planes y logros previstos para los próximos años, siempre respaldado por el liderazgo y el apoyo popular.

Finalmente, el presidente venezolano abordó la operación militar estadounidense conocida como “Lanza del sur”, desplegada con el argumento de combatir el tráfico de drogas proveniente de Venezuela. Globovisión detalló que los efectivos estadounidenses destruyeron casi treinta embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y causaron la muerte de más de cien personas durante estas acciones. Maduro consideró que esta maniobra no solo busca atacar el narcotráfico sino también forzar un cambio de régimen en Caracas, un escenario que continúa alimentando la confrontación diplomática y política entre ambos países.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroDiálogo Venezuela Estados UnidosEstados UnidosVenezuelaMaría Corina MachadoJuan GuaidóLeopoldo LópezJulio BorgesOposición venezolanaGlobovisiónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Senado argentino aprueba el presupuesto de Milei para 2026, el primero de su mandato

Tras largas negociaciones, la Cámara alta validó por amplia mayoría el primer plan fiscal bajo la gestión de Milei, que prevé superávit primario, proyección de crecimiento económico del 5% e inflación estimada en 10,1% para el año 2026

El Senado argentino aprueba el

Zelenski denuncia la instalación de antenas en edificios residenciales bielorrusos para "guiar" drones rusos

El mandatario ucraniano alertó que Bielorrusia facilita operaciones rusas al permitir equipos en viviendas, aumentando el riesgo en la región, mientras prometió coordinar acciones con aliados ante lo que calificó como un serio peligro para la seguridad europea

Zelenski denuncia la instalación de

Rubio y Asfura acuerdan "fortalecer la alianza" entre EEUU y Honduras en su primera conversación telefónica

Durante una conversación telefónica, Marco Rubio felicitó a Nasry Asfura por su triunfo electoral y destacó el interés mutuo de Washington y Tegucigalpa en profundizar cooperación en seguridad y economía tras un proceso marcado por denuncias de fraude

Rubio y Asfura acuerdan "fortalecer

Trump asegura que por el momento no reconocerá a Somalilandia, pero que estudiará el asunto

En una entrevista con un diario estadounidense, el mandatario norteamericano se mostró reacio a suavizar su postura sobre el asunto, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar el caso más adelante en respuesta a las presiones internacionales

Trump asegura que por el

El exvicepresidente Jorge Glas denuncia tratos crueles durante su estancia en cárcel de máxima seguridad

Durante una comparecencia virtual, el exfuncionario ecuatoriano aseguró haber recibido trato inhumano, además de atención médica insuficiente y tortura psicológica, en medio de un proceso judicial clave por su salud y condiciones dentro del penal

El exvicepresidente Jorge Glas denuncia