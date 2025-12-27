Maduro apela al diálogo con EEUU "sobre la base del respeto" entre críticas a la oposición venezolana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que sectores del poder en Estados Unidos generan una “realidad virtual” sobre lo que sucede en su país con el objetivo de imponer un modelo de control colonial y acceder a recursos estratégicos venezolanos como el petróleo, el oro y las tierras raras. De acuerdo con información difundida por la cadena Globovisión, Maduro sostuvo que las verdaderas intenciones de Washington se centran en apropiarse de la riqueza nacional. Estas declaraciones surgen en medio de tensiones persistentes entre Caracas y Washington, según publicó la misma cadena.

En ese contexto, el jefe del Estado venezolano manifestó su disposición para dialogar con Estados Unidos, pero dejando en claro que ello debe ocurrir bajo condiciones “de respeto mutuo”. Según Globovisión, Maduro afirmó que “si en Estados Unidos algún día a alguien se le ocurre sobre la base de respeto conversar y superar proyectos fracasados de más de veinticinco años, aquí siempre va un presidente que representa a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad”. Así, el mandatario reiteró la voluntad del Ejecutivo para establecer una vía de entendimiento bilateral si existen garantías de igualdad en la interlocución.

Maduro también se refirió a los métodos comunicativos y políticos de Estados Unidos frente al gobierno venezolano. Sostuvo que, al no poder acusar al país sudamericano de poseer armas de destrucción masiva o biológicas, se recurre a difundir “cuatro o cinco mentiras de manera permanente” sobre la situación interna de Venezuela, según reportó Globovisión.

Durante su alocución televisiva, el mandatario realizó duras críticas dirigidas a la oposición venezolana. Se refirió a María Corina Machado, representante de sectores opositores y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, asegurando que la dirigente “jamás tomará esta patria”, una advertencia que extendió a otras figuras opositoras como Leopoldo López, Julio Borges y Juan Guaidó, según consignó Globovisión. Maduro enfatizó que Venezuela mantendrá su rumbo propio, avanzando con sus planes y logros previstos para los próximos años, siempre respaldado por el liderazgo y el apoyo popular.

Finalmente, el presidente venezolano abordó la operación militar estadounidense conocida como “Lanza del sur”, desplegada con el argumento de combatir el tráfico de drogas proveniente de Venezuela. Globovisión detalló que los efectivos estadounidenses destruyeron casi treinta embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y causaron la muerte de más de cien personas durante estas acciones. Maduro consideró que esta maniobra no solo busca atacar el narcotráfico sino también forzar un cambio de régimen en Caracas, un escenario que continúa alimentando la confrontación diplomática y política entre ambos países.