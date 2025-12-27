Kim Jong Un reitera su apoyo a Putin en un mensaje de Año Nuevo: "Siempre estaremos con el pueblo ruso"

El líder norcoreano Kim Jong Un ha identificado el año 2025 como un momento de especial trascendencia en la relación entre Pyongyang y Moscú, subrayando el rol de ambos países en lo que denominó una “sagrada causa común”, referida explícitamente a la guerra en Ucrania. A través de una carta enviada al presidente ruso, Vladimir Putin, en el contexto del cambio de año, Kim valoró el reciente fortalecimiento de los vínculos bilaterales y aseguró que la alianza entre Corea del Norte y Rusia constituye un legado destinado a perdurar a lo largo de generaciones. Así lo informó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA, según reportó la prensa internacional.

En el mensaje, tal como publicó KCNA y recogió el medio, Kim Jong Un expresó su disposición invariable de sostener, junto a todo el pueblo norcoreano y su gobierno, el apoyo y la solidaridad con Rusia en el escenario internacional. La misiva dirigida a Putin destaca: “Querido camarada Vladimir Putin: Creo que la actual alianza entre la RPDC (Corea del Norte) y Rusia (...) es un valioso patrimonio común que perdurará para siempre, no solo en la era actual, sino también por la posteridad, generación tras generación (...). Reafirmo una vez más que yo, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea y todo el pueblo coreano siempre estaremos con el hermano pueblo ruso”. Según consignó KCNA, Kim enmarca este respaldo en la voluntad de mantener una “sincera alianza” entre ambas naciones, definida por la colaboración estratégica y la resistencia compartida frente a presiones externas.

El medio detalló que Kim reconoció el 2025 como un “año realmente significativo” para la consolidación de las relaciones bilaterales. En ese periodo, indicó, Pyongyang y Moscú “han escrito firmemente una gran biografía de la alianza (...) a través del apoyo mutuo completo y desinteresado”, en referencia a los desafíos comunes surgidos del conflicto en Ucrania. El líder norcoreano hizo referencia a que, en los últimos días de 2025, la relación se ha afianzado en una cooperación descrita como “la más sincera alianza de compartir sangre, vida y muerte en la misma trinchera”.

El mensaje de Kim también aborda la integridad del nexo establecido y la imposibilidad de que terceros actores puedan debilitar la unidad entre los pueblos de Corea del Norte y Rusia. En esa línea, afirmó: “Ahora nadie puede romper las relaciones entre los pueblos de ambos países y su unidad”, reivindicando las “justas aspiraciones” que, a su juicio, buscan “enderezar la Historia”.

La comunicación remitida por Kim Jong Un a Putin no solo elogió la relación política y estratégica, sino que también reservó palabras de reconocimiento personal hacia el mandatario ruso. “Siempre he sentido un orgullo inmenso al crear y escribir la gran historia de las relaciones entre la RPDC y Rusia junto con usted, mi querido amigo (...). Respetado camarada Putin, la justicia, la verdad, la victoria y la gloria siempre estarán con usted y su Rusia”, puntualizó el líder norcoreano, según recogió la agencia estatal de Pyongyang y publicó la prensa internacional. Kim cerró su mensaje transmitiendo sus mejores deseos a Putin para el próximo año, en particular por “su importante labor de defensa de la dignidad y los intereses de Rusia con motivo del prometedor Año Nuevo 2026”.

La reiteración de Kim en cuanto a la fortaleza del lazo entre Pyongyang y Moscú ocurre en un contexto internacional marcado por sanciones y presiones, tanto hacia el régimen norcoreano como a la administración rusa, especialmente en relación con el conflicto en Ucrania. De acuerdo con la KCNA, el mensaje de Año Nuevo plantea la relación bilateral como una alianza “heredada y bendecida por la historia”, y reitera la intención de ambas partes de mantener la coordinación ante escenarios adversos impulsados por actores externos.

Según lo publicado, Kim subrayó la importancia de la “alianza de sangre” como elemento central de la narrativa que sustenta el entendimiento actual entre ambos países. Así, la carta se enmarca dentro de una serie de intercambios diplomáticos y retóricos que buscan ratificar la voluntad de colaboración frente a lo que consideran intereses y presiones internacionales contrarios a sus agendas nacionales. En los distintos pronunciamientos recogidos por KCNA y reproducidos en medios internacionales, se observa que la administración norcoreana persiste en respaldar a Moscú y en afirmar la profundidad de los mecanismos de cooperación entre los gobiernos.

El medio oficial norcoreano ha dado amplia cobertura a este mensaje, considerando la carta no solo un acto protocolario de fin de año, sino una declaración de intenciones respecto al futuro inmediato de la relación bilateral. Tanto el contenido de la misiva como el contexto en el que fue emitida refuerzan la estrategia de ambos países de presentarse como aliados frente a los desafíos que enfrentan en la actual coyuntura internacional.