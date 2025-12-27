Kiko Rivera recoge a sus hijas en casa de Irene Rosales y... ¡ni rastro de la influencer!

Una rutina distinta se observó durante el reciente intercambio de custodias de las hijas de Kiko Rivera e Irene Rosales, cuando una empleada de confianza de la familia asumió la tarea de acompañar a las niñas al automóvil del dj, mientras la madre permaneció fuera de escena. Según lo publicado por el medio, la ausencia de la televisiva sevillana durante este momento concitó la atención, ya que hasta ahora ambos progenitores han procurado mantener una relación cordial en beneficio de sus hijas tras la reciente ruptura.

De acuerdo con la información aportada, Kiko Rivera atraviesa una etapa de cambios personales significativos, enfocando sus energías tanto en su carrera musical como en su paternidad después de la separación con Irene Rosales. El medio detalló que el artista, hijo de Isabel Pantoja, ha sido visto en múltiples ocasiones dedicando tiempo a sus hijas, aprovechando al máximo las jornadas compartidas con ellas en esta nueva fase familiar.

Tal como consignó la publicación, la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, difundida recientemente, ha generado numerosas especulaciones acerca de la dinámica entre ambos y sobre sus respectivas vidas privadas. A pesar de comentarios y rumores en medios y redes sociales relacionados con los motivos detrás de la ruptura, las declaraciones hechas por ambos en entrevistas televisivas se han centrado en los desafíos enfrentados en los últimos meses, así como en su objetivo común de conservar la estabilidad emocional de sus hijas.

El medio subrayó que, pese a la exposición pública del proceso, la expareja mantiene un trato respetuoso, priorizando el bienestar de las menores. En esta ocasión, la logística del intercambio de custodias recayó en una colaboradora doméstica, quien se encargó de que las niñas no olvidaran ningún objeto antes de trasladarse al coche de su padre para pasar la jornada con él. Esta modalidad evidencia la voluntad de ambas partes de evitar tensiones durante el proceso y de preservar la normalidad en la rutina de las pequeñas.

En cuanto a los desarrollos personales de cada uno, según consignó el medio, Irene Rosales se encuentra actualmente ilusionada con una nueva pareja llamada Guillermo. Mientras tanto, Kiko Rivera ha manifestado interés en alcanzar un mayor equilibrio en su vida, focalizando su atención en sus hijos y en sus actividades profesionales. El reportaje destaca que, al margen de la notoriedad del divorcio, ambos protagonistas procuran un entorno sereno y constructivo para sus hijas.

Atribuciones adicionales de fuentes consultadas por el medio indican que la presencia de una persona de confianza de la familia durante el intercambio forma parte de una dinámica habitual en familias separadas donde las circunstancias lo requieren. El mismo medio resalta que tanto Kiko Rivera como Irene Rosales han coincidido públicamente en la importancia de mantener esta cordialidad durante la transición posterior a su separación, especialmente tomando en cuenta la atención mediática que acompaña a figuras con amplia exposición pública como ellos.

En cuanto a la custodia y crianza, la información reportada detalla que ambas partes buscan organizarse de forma que las niñas experimenten el menor impacto posible ante los cambios recientes en la dinámica familiar. Los horarios de recogida y entrega, así como la comunicación relativa a las necesidades de las menores, se gestiona con el apoyo de asistentes de confianza, lo que, según expertos consultados por el medio, puede contribuir a fortalecer una rutina estructurada y proteger la intimidad de los menores ante posibles exposiciones públicas.

El contexto de la separación ha dado pie, además, a referencias en programas de televisión donde tanto Irene Rosales como Kiko Rivera han respondido preguntas sobre su relación pasada, el proceso de ruptura y la nueva etapa que enfrentan. Según publicó el medio, estas comparecencias han permitido que ambos aclaren malentendidos y puntualicen sus prioridades, entre las cuales la estabilidad de sus hijas figura como el elemento central.

Con la presencia de terceras personas encargadas del intercambio de las menores, el proceso se impulsa con discreción, lo que facilita que la expareja continúe gestionando su nueva realidad personal sin que los detalles más íntimos de la dinámica familiar se conviertan en motivo de atención pública innecesaria. Hasta el momento, informaciones difundidas por el medio apuntan a que la organización de la custodia y el trato amistoso entre ambas partes continúan de manera habitual, favoreciendo la tranquilidad de las hijas y minimizando la exposición frente a situaciones que puedan alterar su desarrollo diario.