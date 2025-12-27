Guterres condena el "mortífero ataque terrorista" que ha dejado ocho muertos en una mezquita de Homs

La explosión en la mezquita Imam Alí ibn Abitalib de Homs generó un nuevo comunicado por parte del grupo extremista suní Ansar al Sunna, organización que había advertido en junio su intención de intensificar ataques contra diferentes comunidades en Siria, según consignó la agencia estatal SANA. En las últimas horas, este grupo asumió la responsabilidad del ataque que resultó en la muerte de ocho personas y dejó al menos 18 heridas, de acuerdo con el último balance divulgado por el Ministerio de Sanidad sirio.

De acuerdo con el reporte de SANA, el atentado ocurrió el viernes en el barrio de mayoría alauí Uadi al Dahab, una de las zonas residenciales de Homs ubicadas en el oeste de Siria. El impacto de la explosión rompió la rutina del lugar durante una jornada de oración en la mezquita Imam Alí ibn Abitalib, donde se congregaban numerosos fieles. El Ministerio de Exteriores sirio calificó el hecho como “un acto criminal cobarde” y denunció que constituyó “un ataque flagrante a los valores humanos y morales”. En su declaración, la cartera de Exteriores agregó que el objetivo de este y otros ataques reside en el intento por desestabilizar la seguridad, sembrar el caos entre la población siria y amenazar la estabilidad lograda localmente en distintas regiones del país.

Tal como publicó SANA, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó una condena categórica al considerar el atentado como un “mortífero ataque terrorista”. A través del portavoz Stéphane Dujarric, Guterres reiteró que “los ataques contra civiles y lugares de culto son inaceptables” y recalcó la necesidad de identificar a los responsables para que enfrenten la justicia. El secretario general también transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y destacó que la comunidad internacional debe tomar medidas para evitar la repetición de hechos similares.

El grupo Ansar al Sunna, que asumió públicamente la responsabilidad del ataque contra la mezquita, había alertado anteriormente sobre la continuidad y el incremento de sus operaciones armadas tras un atentado previo en una iglesia de Damasco. Esta organización emitió un mensaje en el que aseguró que sus acciones “seguirá[n] aumentando y apuntará[n] a todos los infieles y apóstatas”, declaraciones que medios oficiales han interpretado como una amenaza explícita contra distintas comunidades religiosas en Siria.

El gobierno sirio respondió reafirmando su compromiso de combatir el terrorismo y de exigir responsabilidades ante la justicia para quienes perpetran este tipo de delitos, según se desprende de la información difundida por el portavoz de Guterres y recogida por SANA. Tanto las autoridades nacionales como representantes internacionales consideran que este episodio se enmarca en una serie de intentos “desesperados” para desestabilizar el país tras años de conflicto armado y fragmentación social.

Según informó SANA, la cifra oficial de víctimas ascendió a ocho fallecidos y 18 heridos, número que podría variar conforme las autoridades continúen investigando y atendiendo a los afectados. El Ministerio de Sanidad sirio mantiene en observación la situación de los heridos, muchos de los cuales presentan lesiones de diversa gravedad. Las autoridades locales han desplegado recursos de emergencia en la zona para asistir a los damnificados y garantizar la seguridad de los residentes.

El Ministerio de Exteriores sirio, en su declaración, hizo un llamado a la comunidad internacional para que condene estos ataques y apoye los esfuerzos del Estado en la lucha contra el extremismo. Sostuvo que la violencia recurrente en sitios de culto tiene como trasfondo una campaña deliberada para exacerbar tensiones entre los habitantes de distintas confesiones y poner en peligro el tejido social sirio.

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, reiteró en nombre de Naciones Unidas la importancia de proteger a los civiles y resguardar espacios religiosos de cualquier tipo de agresión, subrayando los desafíos que enfrenta la sociedad siria frente a actos violentos perpetrados por grupos armados. Naciones Unidas insistió también en la urgencia de reforzar medidas preventivas y judiciales para asegurar que los autores de ataques contra la población y lugares sagrados rindan cuentas ante las instancias legales correspondientes.

El ataque en Homs se suma a otros incidentes en centros religiosos sucedidos recientemente en Siria, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades para que articulen nuevas estrategias de seguridad en coordinación con organismos internacionales. Los eventos suscitaron reacciones tanto en esferas nacionales como en el ámbito diplomático, en un contexto donde persiste la vulnerabilidad de comunidades minoritarias ante la amenaza de grupos extremistas como Ansar al Sunna, según detalló SANA.