España celebra el alto el fuego entre Tailandia y Camboya y pide a ambos que respeten sus términos

La reciente escalada de violencia en la frontera entre Tailandia y Camboya provocó casi un centenar de muertes y el desplazamiento de miles de personas, una situación que generó preocupación en la comunidad internacional y a la que el Gobierno español ha dado seguimiento con atención. Según informó Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, hizo un llamado urgente este sábado para que se respete el alto el fuego firmado por ambas partes y se avance hacia una solución definitiva que evite el regreso de la violencia.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, el Ejecutivo español expresó su satisfacción ante la declaración de cese de hostilidades alcanzada tras semanas de conflictos que se intensificaron en julio. Durante ese periodo, Tailandia y Camboya protagonizaron diversos cruces de acusaciones sobre provocaciones mutuas en la frontera, lo que derivó en una rápida escalada del enfrentamiento y en la muerte de aproximadamente 96 personas en apenas dos semanas. Además, los combates forzaron la huida de cientos de miles de habitantes de la zona hacia lugares más seguros, creando una crisis humanitaria regional.

El propio Albares se manifestó públicamente a través de su cuenta en la red social X para respaldar el acuerdo. Según destacó Europa Press, el ministro escribió: “Doy la bienvenida al alto el fuego acordado por Tailandia y Camboya con la mediación de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) que se aplica desde hoy”. Además, insistió en la necesidad de respetar lo pactado y de buscar vías diplomáticas de solución a las disputas, apelando a principios internacionales y regionales: “Las partes deben respetarlo y avanzar en la solución pacífica de sus controversias de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la ASEAN y el Tratado de Amistad Sudeste Asiático”.

Europa Press detalló que la comunidad internacional sigue con atención el proceso, ya que los antecedentes del conflicto muestran que la tensión puede resurgir por enfrentamientos territoriales todavía no resueltos. En las últimas semanas, ambas administraciones reforzaron sus posiciones y el número de bajas superó el medio centenar en menos de una semana, lo que evidenció la gravedad de la situación. El acuerdo de alto el fuego, al que se llegó con la mediación de la ASEAN, representa una posibilidad para estabilizar la región e impulsar negociaciones formales que permitan abordar las causas profundas del enfrentamiento fronterizo.

El medio Europa Press recalcó el papel de organizaciones regionales como la ASEAN en la consecución de este acuerdo, resaltando la importancia del cumplimiento de la legalidad internacional y de los compromisos adquiridos en tratados y cartas que promueven la convivencia pacífica y la cooperación. España, a través de su representante en Exteriores, subrayó la relevancia de estos instrumentos diplomáticos y legales para impedir nuevos brotes de violencia y asegurar la protección de las poblaciones civiles que han sufrido las consecuencias directas del conflicto.

En el contexto actual, la declaración de alto el fuego constituye un avance importante, pero, según la información recopilada por Europa Press, persisten retos significativos para la consolidación de una paz duradera. La situación humanitaria provocada por los desplazamientos masivos y la necesidad de garantizar justicia para las víctimas forman parte de los desafíos a los que se enfrentan Tailandia y Camboya, con el respaldo y la expectación de la comunidad internacional.