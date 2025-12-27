El entrenador del Valencia CF Femenino B desaparece junto a tres de sus hijos en Indonesia

El abuelo de los menores desaparecidos, Enrique Ortuño, explicó a Cadena Ser, según recopiló Europa Press, que la familia protagonista del incidente en Indonesia la forman ocho miembros, entre ellos el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín Carreras, su esposa y seis hijos. Dos de los menores no viajaban con la familia por ser demasiado pequeños. La familia se encontraba navegando hacia la isla de Komodo tras haber pasado unos días en Bali cuando ocurrió el naufragio que mantiene a cinco personas en paradero desconocido, según reportó Europa Press.

Según la información publicada por Europa Press, el hundimiento de la embarcación turística cerca de la isla de Padar, en las inmediaciones de Labuan Bajo al este de Bali, tuvo lugar la noche del viernes alrededor de las 20:30 hora local —14:30 en España peninsular—. El barco transportaba a once personas en total y, producto del accidente, continúan desaparecidos Fernando Martín Carreras y tres de sus hijos, quienes tienen entre 9 y 12 años de edad, así como otra persona no identificada. La esposa de Fernando Martín y una de las hijas menores de la pareja lograron ser rescatadas y actualmente se encuentran fuera de peligro, según confirmó el Ministerio de Exteriores español.

El operativo de búsqueda y rescate desplegado en Labuan Bajo ha conseguido salvar a siete ocupantes del barco, entre ellos las dos españolas supervivientes —la esposa y una hija de Martín Carreras—, cuatro tripulantes y un guía turístico. De acuerdo con Europa Press, las autoridades indonesias han informado que los esfuerzos de localización de los desaparecidos podrían prolongarse hasta tres o cuatro días, en función de las condiciones marítimas, caracterizadas por olas de hasta tres metros que dificultaron las maniobras de rescate iniciales, según declaró Stephanus Risdiyanto, director de la autoridad portuaria local.

El Ministerio de Exteriores español, citado por Europa Press, ha detallado que el consulado en Yakarta permanece en contacto tanto con las familias afectadas como con las autoridades indonesias. El personal diplomático ya ha desplegado un funcionario en Labuan Bajo para coordinar la asistencia a las dos supervivientes españolas y mantenerse informado sobre el desarrollo de las tareas de búsqueda. Además, un familiar de los desaparecidos se encuentra en proceso de desplazamiento hacia Indonesia. Las autoridades españolas han reiterado su compromiso de apoyo y atención a los afectados mientras continúan las labores de rescate.

El Valencia CF manifestó a través de un comunicado en la red social X su consternación por el suceso: “Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”. El club reconoció el impacto de la desaparición de Fernando Martín Carreras y sus tres hijos en la comunidad deportiva y afirmó estar atento a la evolución de la situación en Indonesia.

Según informó Europa Press, las fuentes familiares han agradecido el trato recibido por parte de las administraciones y han remarcado el esfuerzo de las autoridades por mantenerlos informados en todo momento. No obstante, Enrique Ortuño reconoció que se les ha transmitido que las posibilidades de dar con vida a los desaparecidos son reducidas, dada la magnitud del incidente y las complicaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

La isla de Padar, que forma parte del Parque Nacional de Komodo y es un popular destino turístico, se mantuvo cerrada al turismo el sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas que persisten en la zona, según detalló Europa Press. El accidente se produjo cuando la embarcación bautizada como ‘KM Putri Sakinah’ sufrió una avería en el motor, lo que, junto con el estado temporal del mar, provocó el hundimiento. Las labores de búsqueda en la zona continúan bajo la coordinación de los equipos locales apoyados por la colaboración internacional.

Las autoridades portuarias han subrayado la complejidad de la operación de rescate, influida por las fuertes olas y el mal estado del mar. Stephanus Risdiyanto, citado por la agencia indonesia y recogido por Europa Press, resaltó las dificultades a las que se enfrentaron en las primeras intervenciones. Mientras tanto, la vigilancia en el área marítima permanece activa y los familiares de los desaparecidos están recibiendo asistencia por parte de las autoridades españolas destacadas en Indonesia.