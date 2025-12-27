El centrocampista uruguayo Nico Fonseca llega cedido al Real Oviedo hasta final de temporada

Durante su paso por el Club León en México, Nicolás Fonseca acumuló 35 partidos con la plantilla mexicana y se consolidó como un elemento influyente en el equipo, según detalló el Real Oviedo en la nota oficial sobre su reciente incorporación. Fonseca, de nacionalidad uruguaya y 27 años, llega al club asturiano mediante un acuerdo de cesión con el Club León de Guanajuato, permitiendo que permanezca en la institución hasta el cierre de la temporada actual. El Oviedo se encuentra en una etapa complicada dentro de la LaLiga EA Sports, ocupando la posición decimonovena de la tabla.

El medio Real Oviedo informó este viernes que Fonseca inició su recorrido profesional en Italia, donde integró las categorías inferiores del AC Milan y, posteriormente, el Novara, club en el que se mantuvo hasta la temporada 2019/20. Posteriormente, la carrera de Fonseca lo llevó de regreso a Uruguay, donde vistió primero la camiseta del River Plate de Montevideo y luego la del Montevideo Wanderers F.C., según publicó el club en su nota de prensa.

De acuerdo con lo reportado por el propio Real Oviedo, el desempeño de Fonseca en estos equipos uruguayos captó la atención de River Plate, que lo incorporó para la campaña 2023/24. En su paso por River Plate, el mediocampista sumó 28 participaciones oficiales y firmó un gol con la entidad. Tras esta etapa, el futbolista dio el salto a México, integrándose al Club León, donde fue titular recurrente y formó parte importante del esquema, tal como destacó la institución asturiana en su comunicado.

Según consignó el Real Oviedo, el nuevo refuerzo también cuenta con experiencia vistiendo la camiseta de la selección de Uruguay bajo el mando del técnico Marcelo Bielsa, lo que añade un respaldo internacional a su trayectoria. A su llegada al fútbol español, Fonseca no ha emitido declaraciones públicas, ya que el club ha señalado que el futbolista aguardará hasta su presentación oficial para pronunciarse ante los medios.

En el contexto deportivo actual, la incorporación de Fonseca representa un esfuerzo por reforzar la línea media del equipo asturiano, que enfrenta una situación descrita como difícil en el torneo local. El club espera que la experiencia adquirida por el uruguayo en diversas ligas y su conocimiento del fútbol internacional sumen a la plantilla dirigida por el Oviedo.

El texto de prensa emitido por el Real Oviedo también remarca el trayecto formativo de Fonseca, quien dio sus primeros pasos como profesional en equipos de Italia, antes de regresar a su país natal y posteriormente dar el salto a ligas de mayor competitividad en América Latina. La secuencia de clubes en el currículum del jugador pone de manifiesto la versatilidad y la capacidad de adaptación que el Real Oviedo consideró al definir su incorporación.

La nota de prensa de la entidad asturiana concluye al señalar el carácter temporal y la modalidad de la llegada de Fonseca, quien se mantendrá en calidad de cedido hasta final de la presente campaña, en función de los acuerdos establecidos con el Club León de México.