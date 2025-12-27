El alcalde de Yebra afirma que el terremoto de 3,1 registrado fue "un golpe seco" sin consecuencias

Juan Pedro Sánchez, alcalde de Yebra, describió la sacudida ocurrida en su municipio como "un golpe seco e instantáneo", sin que se reportaran daños materiales ni personales. Según detalló Europa Press, este fenómeno corresponde a un terremoto registrado la mañana del sábado, cuya magnitud fue de 3,1 y cuyo epicentro se localizó en el término municipal de Yebra, en la provincia de Guadalajara.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó que el sismo se produjo a las 9:24 horas a una profundidad de un kilómetro. Este movimiento telúrico fue percibido, además de en Yebra, en otras localidades cercanas de Guadalajara, como Almoguera, Almonacid de Zorita, Pastrana y Albalate de Zorita. Incluso, según publicó Europa Press, algunos habitantes de municipios pertenecientes a la Comunidad de Madrid notaron levemente la vibración.

Tras el evento, el regidor de Yebra señaló que la duración del temblor fue muy corta, de apenas uno o dos segundos, y que inicialmente varios vecinos no asociaron la sensación a un terremoto. "Yo sí que lo he sentido, aunque al principio no pensé que fuera un terremoto, hasta hablar con algún vecino más", declaró Sánchez a Europa Press. El alcalde enfatizó que el fenómeno no trajo consecuencias para la población, dado su carácter leve.

Sánchez mencionó que la zona ya ha experimentado otros episodios sísmicos previamente, algunos de los cuales llegaron a durar más tiempo, según la información recogida por Europa Press. Sin embargo, el alcalde subrayó que la sacudida registrada en esta ocasión fue "algo instantáneo" que no se prolongó. Además, destaco que no se activó ninguna medida ni protocolo especial porque no se consideró necesario por la baja magnitud del evento, afirmando: "Me imagino que si hubiera sido de una cierta magnitud se hubieran puesto en contacto con nosotros, pero no ha sido así".

El IGN corroboró la magnitud y las características del sismo, señalando que fue percibido sin consecuencias relevantes tanto en Yebra como en otras localidades cercanas. Las autoridades locales resaltaron que no se han detectado incidentes ni deterioros en la infraestructura como resultado del movimiento sísmico, según consignó Europa Press. Entre los habitantes, algunos manifestaron sorpresa ante la experiencia, dado lo inusual de la percepción en la zona, aunque no se generó alarma entre la población.

El temblor, de acuerdo con el historial de actividad sísmica en la región, se suma a otros movimientos detectados anteriormente en Guadalajara. No obstante, la brevedad e intensidad limitada del evento impidió que la situación derivara en afectaciones a las personas o el entorno. El informe del Instituto Geográfico Nacional y los testimonios de los residentes apuntan a que el episodio se mantuvo dentro de los parámetros de movimientos habituales y sin consecuencias significativas, según precisó Europa Press.