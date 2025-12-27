Catalá expresa "consternación" por "la tragedia que ha golpeado" a Fernando Martín y su familia en Indonesia

Un miembro de la familia desplazado a Indonesia agradeció la colaboración y el seguimiento de las autoridades ante el naufragio que dejó desaparecidos a Fernando Martín Carreras y tres de sus hijos, tras un incidente ocurrido la noche del viernes cerca de la isla de Padar, al este de Bali. De acuerdo con Europa Press, esta persona reconoció que la información recibida indica que las posibilidades de localizar con vida a los desaparecidos son bajas. La tragedia tiene su origen en el accidente del barco turístico ‘KM Putri Sakinah’, que transportaba a un grupo de once personas cuando sufrió una avería en el motor y terminó hundiéndose en condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros.

Según informó Europa Press, el exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, Fernando Martín Carreras, junto con tres de sus hijos de 12, 10 y 9 años, permanece desaparecido tras el hundimiento de la embarcación durante un trayecto hacia la isla de Komodo, después de haber pasado unos días en Bali. La familia valenciana se encontraba disfrutando de un viaje por Indonesia y, al momento del siniestro, navegaba acompañada por otros cinco turistas y la tripulación del barco.

De los ocho miembros de la familia, sólo seis viajaron a Indonesia, ya que los dos hijos más pequeños permanecieron en España por su corta edad, según explicó Enrique Ortuño, abuelo de los menores desaparecidos, a la Cadena Ser y cuya declaración recogió Europa Press. Tras el naufragio, las autoridades de Indonesia lograron rescatar a la madre de los niños y a la hija menor de la pareja, mientras buscan aún a Fernando Martín y a los otros tres menores.

El operativo de búsqueda y rescate en la región de Labuan Bajo, cercana a la popular isla de Komodo, logró salvar a siete personas que iban a bordo de la embarcación: entre ellos las dos españolas supervivientes (la madre y la hija), cuatro tripulantes indonesios y un guía turístico, según detalló Europa Press. El accidente ocurrió alrededor de las 20:30 hora local del viernes (14:30 hora peninsular española). Las autoridades atribuyeron el naufragio a las difíciles condiciones meteorológicas reportadas, lo que llevó al cierre temporal al turismo de la isla de Padar el sábado y complicó las tareas iniciales de rescate, según señaló Stephanus Risdiyanto, director de la autoridad portuaria local, citado por Europa Press.

El Ministerio de Exteriores español reportó que mantiene contacto permanente con las autoridades indonesias para coordinar la respuesta al accidente y proporcionar apoyo a las dos supervivientes españolas. El consulado de España en Yakarta movilizó personal a la zona de Labuan Bajo y permanece en comunicación con los familiares de los afectados. Un representante de la embajada española ya arribó a esa localidad para colaborar con las labores de asistencia y seguimiento, según confirmaron fuentes diplomáticas a Europa Press. Las autoridades del país asiático informaron de que las operaciones de búsqueda y rescate podrían prolongarse entre tres y cuatro días debido a la complejidad de la situación meteorológica y marítima.

La alcaldesa de València, María José Catalá, expresó su “consternación” por la tragedia ocurrida a la familia valenciana en Indonesia. En mensajes remitidos mediante redes sociales y recogidos por Europa Press, Catalá aseguró que el ayuntamiento mantiene contacto con los familiares y reiteró el apoyo de la ciudad en estos momentos. La noticia ha tenido un impacto notable en la comunidad valenciana, especialmente en el ámbito deportivo, dada la vinculación de Fernando Martín Carreras con el Valencia CF.

El accidente se produjo en una ruta turística popular entre visitantes nacionales e internacionales, lo que ha llevado a reforzar las medidas de seguridad y los protocolos de rescate en la zona. Según las autoridades portuarias, la combinación de la avería del motor y el fuerte oleaje supuso una dificultad adicional para las maniobras de evacuación y búsqueda de los desaparecidos. La tripulación y el guía rescatados fueron atendidos junto a las dos españolas en instalaciones locales, encontrándose todos ellos fuera de peligro, confirmó el Ministerio de Exteriores de España, según Europa Press.

Familiares en España permanecen a la espera de noticias y han manifestado su reconocimiento por las gestiones y la información proporcionada por las autoridades, aunque insisten en la incertidumbre respecto al desenlace de la búsqueda. Paralelamente, el caso ha generado muestras de solidaridad y apoyo tanto desde instituciones oficiales como desde la sociedad civil. Mientras tanto, los equipos de rescate indonesios continúan trabajando en la zona afectada, atentos a la evolución del tiempo y las condiciones del mar, con el objetivo de dar con el paradero de los desaparecidos.