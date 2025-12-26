Última hora. Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Teresa Urquijo, ingresada tras sufrir un ictus

Íñigo Moreno de Arteaga, esposo de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, participó activamente en la atención inmediata cuando su mujer mostró signos de malestar mientras almorzaban, al inicio de esta semana, aunque no precisó la fecha exacta. De acuerdo con lo publicado por Hola.com, Moreno de Arteaga reaccionó contactando de forma inmediata a los servicios de emergencia, lo que permitió el traslado de Teresa de Borbón-Dos Sicilias, de 88 años, al Hospital Universitario de La Paz en Madrid, donde fue hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular.

La misma fuente detalló que el estado de salud de Teresa de Borbón-Dos Sicilias ha evolucionado de manera positiva durante su estancia hospitalaria. El propio Íñigo Moreno de Arteaga informó a Hola.com que la paciente no presenta secuelas ni lesiones derivadas del ictus, y que la expectativa médica es que reciba el alta en breve, para continuar su proceso de recuperación en su residencia madrileña.

El accidente cerebrovascular sufrido por la abuela de Teresa Urquijo se produjo durante las celebraciones navideñas, un periodo especialmente significativo para la familia, que este año celebraba también el nacimiento de Lucas, hijo de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, el pasado 3 de julio. Según reportó Hola.com, este episodio ha provocado preocupación en el entorno familiar, al coincidir con las primeras navidades como padres de Urquijo y el alcalde de la capital.

La información disponible indica que, a pesar de la incertidumbre inicial y el ingreso hospitalario, la evolución favorable de Teresa de Borbón-Dos Sicilias ha aportado alivio a sus allegados. Según consigna Hola.com, la familia ha estado presente durante la hospitalización, con visitas diarias tanto de la nieta como de Martínez-Almeida, aunque ambos han optado por mantener su habitual discreción y no han emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, quien es prima del rey Juan Carlos, forma parte de una extensa familia vinculada a la aristocracia española. Según la información de Hola.com, la rápida actuación de Íñigo Moreno de Arteaga y la atención recibida en el Hospital Universitario de La Paz resultaron determinantes para la pronta estabilización y el pronóstico favorable que presenta en la actualidad.

El accidente cerebrovascular se presentó de manera súbita mientras la pareja compartía el almuerzo, obligando a una intervención urgente que, siguiendo lo consignado por Hola.com, resultó crucial para evitar complicaciones. El medio destacó que la fortaleza de Teresa de Borbón-Dos Sicilias a sus 88 años ha sido notoria durante el proceso.

El entorno familiar de Teresa Urquijo, pese a preservar la privacidad ante el revés en la salud de la abuela materna, se ha mantenido cercano, dato que recalca Hola.com. Estas circunstancias han marcado de manera particular las festividades navideñas para la familia, que ha debido afrontar la preocupación por el estado de salud de uno de sus miembros más veteranos.

La publicación también refiere que las perspectivas médicas son optimistas, y que tras recibir el alta hospitalaria, Teresa de Borbón-Dos Sicilias continuará la recuperación en su domicilio habitual en Madrid. La información entregada por su marido y recogida por Hola.com no da cuenta de secuela neurológica alguna, lo que, según el mismo medio, ha contribuido a que la familia afronte con menor inquietud el proceso de convalecencia.

El episodio se inscribe en un contexto familiar recientemente marcado no solo por la llegada de un nuevo integrante sino también por el mantenimiento de una reserva comunicativa por parte de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, quienes, de acuerdo a Hola.com, han priorizado el acompañamiento presencial y cotidiano durante el ingreso hospitalario de la abuela materna.