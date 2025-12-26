Somalilandia dice que el reconocimiento no va dirigido contra "ningún Estado" ni supone una "amenaza" regional

Abdirahman Mohamed Abdulahi, presidente de Somalilandia, aseguró durante una presentación en video que el reconocimiento oficial de su territorio por parte del gobierno israelí refuerza la estabilidad regional y la legitimidad internacional de Somalilandia. El mandatario sostuvo que la reciente validación de Israel no representa ningún acto hostil ni amenaza para los países vecinos. Esta declaración se da luego de que Israel se transformó en el primer Estado miembro de la ONU que reconoce formalmente la independencia de Somalilandia, según consignó Europa Press.

El líder de la región separatista expresó que Somalilandia cumple con los requisitos jurídicos, políticos e institucionales necesarios para su reconocimiento como Estado, conforme al Derecho Internacional, detalló Europa Press. De manera enfática, Abdulahi destacó que la reciente decisión israelí no busca afectar la paz regional y tampoco va dirigida contra ningún Estado en particular. Durante su intervención, remarcó: “La claridad del estatus contribuye a la estabilidad”.

En su mensaje, Abdulahi recordó que, si bien Somalia y Somalilandia comparten lazos históricos y culturales, tal circunstancia no implica la necesidad de una unificación política. Según el mandatario, los intentos previos de unidad solo han resultado en inestabilidad, agravios persistentes y daños a largo plazo. El medio Europa Press reportó que Abdulahi abogó por un enfoque constructivo basado en la aceptación de las realidades políticas y un giro hacia la sanación y la promoción de intereses comunes, alejándose de lo que llamó “juegos de suma cero”.

En referencia a los países vecinos y socios regionales, así como a la comunidad internacional en general, el presidente subrayó que la postura de Somalilandia permanece alineada con principios de responsabilidad y compromiso hacia la cooperación y el desarrollo compartido. Abdulahi insistió en que su administración mantiene una posición de respeto y coexistencia, además de su disposición para promover la paz regional. “Les aseguramos firmemente que el reconocimiento de Somalilandia no constituye una amenaza, un acto de hostilidad ni una fuente de tensión regional. Somalilandia ha sido, y seguirá siendo, un actor responsable y constructivo, comprometido con la paz, la cooperación y el desarrollo compartido”, sostuvo, según publicó Europa Press.

En su discurso, también dirigió un mensaje a los países de mayoría musulmana, destacando la identidad islámica de Somalilandia y su apego a valores como la moderación, la justicia y la coexistencia mundial. Reiteró que Somalilandia busca la integración en organizaciones internacionales y regionales, mencionando explícitamente la ONU, la Unión Africana, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (EGAD, por sus siglas en inglés), la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y la Commonwealth. Según su planteo, el territorio está listo para asumir todas las responsabilidades asociadas con una membresía plena en dichas entidades.

Europa Press detalló que el presidente invitó a la comunidad internacional a fortalecer la colaboración con Somalilandia y señaló que este reconocimiento marca un “comienzo histórico” orientado a la cooperación, la integración regional y el multilateralismo como camino hacia la estabilidad y el progreso compartido.

Por otra parte, Europa Press informó que la medida de Israel ha generado un rechazo inmediato por parte del Gobierno de Somalia, así como por instituciones como la Liga Árabe y la Unión Africana, además de otros países de la región, entre ellos Turquía. Estos actores han expresado su desacuerdo con la iniciativa israelí y manifestaron preocupación por posibles repercusiones en la política regional.

La posición oficial de Somalilandia subraya el convencimiento de que la cooperación y el diálogo deben prevalecer frente a la confrontación y que el reconocimiento internacional puede contribuir de manera positiva a la solución de los desafíos estructurales históricos del Cuerno de África, según la cobertura de Europa Press.

El jefe de Estado concluyó su intervención reiterando la voluntad de su administración de integrarse y colaborar con organismos regionales e internacionales y de actuar como socio responsable en la promoción de la estabilidad, el desarrollo y la coexistencia en África y el escenario global.