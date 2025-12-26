Ricardo Ten: "Voy a seguir mientras me siga sintiendo competitivo, mi gran sueño con Los Angeles 2028"

El ciclista valenciano Ricardo Ten, quien suma más de veinte títulos mundiales en su carrera deportiva, ha expresado su convencimiento de que la pasión por el ciclismo y su deseo de seguir en la élite no han disminuido pese a haber alcanzado los mayores logros de su disciplina. Según publicó Europa Press, el atleta, que anteriormente destacó como nadador paralímpico, mantiene como principal objetivo participar en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028, después de haber cumplido con éxito su paso por los Juegos Paralímpicos de París.

De acuerdo con lo recogido por Europa Press, Ricardo Ten aseguró que continuará compitiendo siempre que se perciba a sí mismo como un deportista competitivo. Para él, alcanzar la cita paralímpica en Los Ángeles no es inalcanzable, aunque reconoció las dificultades que entraña llegar a un evento de tal magnitud internacional. El ciclista afirmó: “Mientras el cuerpo aguante, vamos a estar ahí haciendo lo que nos gusta”. Ten realizó estas declaraciones en el podcast 'Zona RFEC', donde detalló sus motivaciones y describió su situación actual en el deporte.

La trayectoria reciente de Ten refleja una carrera marcada por el éxito tanto en pruebas de carretera como en pista, sumando hasta el momento veinte maillots de campeón del mundo. Europa Press detalló que, tras conquistar el oro en la contrarreloj de la clase C1 durante los Juegos de París, el valenciano creyó haber alcanzado el límite de sus metas deportivas. Tal como le comentó a la seleccionadora nacional Begoña Luis, experimentó una sensación de satisfacción acompañada de ciertas dificultades para retomar la rutina competitiva y reenfocar sus objetivos después de cumplir un sueño largamente anhelado.

El cambio de la natación al ciclismo, relató Ten en la entrevista referida por Europa Press, supuso un punto de inflexión favorable tanto a nivel personal como profesional. El deportista relató que, en su etapa como nadador, su entorno de entrenamiento estaba limitado a la piscina y su única referencia visual era la línea en el fondo. El ciclismo, en contraste, le ofrece la posibilidad de ejercitarse en entornos variados como los puertos de montaña, lo que enriquece su experiencia diaria. Este nuevo escenario no solo permitió mantener su interés por el alto rendimiento, sino que también le permitió canalizar su afán competitivo hacia una disciplina diferente, en la que se había iniciado motivado por el placer de practicar deporte y sin presiones externas.

Europa Press reportó que la experiencia vivida por Ten en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 fue especialmente compleja desde el punto de vista emocional. Aunque partía como uno de los favoritos y ostentaba la condición de abanderado de la delegación española, los resultados individuales no correspondieron a sus expectativas, ya que solo logró una medalla de bronce en la velocidad por equipos junto a Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo. Un golpe de calor durante la prueba de contrarreloj —su especialidad— provocó una caída que le impidió mantener el rendimiento y finalizar la competición en condiciones óptimas. El propio Ten recordó que su ambición lo llevó a tomar riesgos que terminaron por perjudicarle y que la situación quedó registrada en imágenes donde se le ve intentando reponerse de la caída y avanzar hacia la meta.

El medio también dejó constancia de las herramientas que el deporte ha brindado a Ten, en especial tras el accidente que sufrió en su infancia, el cual tuvo como resultado la amputación de sus dos brazos. El deportista explicó que la práctica deportiva le permitió desenvolverse durante sus primeros años como un niño más, sin sentirse diferente, y que esa normalización influyó de manera positiva en su autoestima y su proceso de adaptación a la discapacidad. Gracias a su desempeño en el deporte, pudo desarrollar la confianza necesaria para competir de igual a igual con personas sin discapacidad, lo que resultó determinante para asumir nuevos desafíos.

Otra de las reflexiones destacadas por Europa Press se centra en los aportes de la natación a su carrera actual. Ten subrayó que los valores, la disciplina y la preparación técnica adquiridos en su trayectoria de nadador han sido decisivos para su éxito posterior en el ciclismo. Considera que la transición entre ambos deportes fue saludable a nivel mental, debido a que ya había obtenido todos los éxitos posibles en la natación y detectaba signos de estancamiento en sus resultados, así como la aparición de atletas más jóvenes que elevaban el nivel competitivo en cada torneo.

La forma en que comenzó su andadura en ciclismo, según relató a Europa Press, estuvo guiada por la afición previa a la bicicleta y la decisión de practicarlo exclusivamente por disfrute personal. La rápida trayectoria ascendente sorprendió tanto a él mismo como a su entorno, aunque recalca que tenía la convicción de que con dedicación y entrenamiento serio podría alcanzar buenos resultados. Su evolución, sin embargo, superó sus propias expectativas iniciales.

Durante la entrevista, Ricardo Ten también compartió su visión sobre el desarrollo del deporte paralímpico en España. Destacó la transformación del mismo, al pasar de ser una disciplina esencialmente amateur y escasamente reconocida por los medios a obtener un mayor reconocimiento social y mediático. Subrayó la importancia que han cobrado las ayudas destinadas al deporte adaptado durante los últimos años, lo que ha favorecido el rendimiento y la visibilidad de los atletas con discapacidad en el país.

El ciclista valenciano, según puntualizó Europa Press, identificó entre los retos pendientes la necesidad de fortalecer la investigación aplicada al deporte paralímpico, para poder desarrollar innovaciones técnicas y estrategias que ofrezcan ventajas competitivas durante los grandes eventos internacionales. Considera que contar con estudios especializados permitiría optimizar el rendimiento de los atletas españoles y alcanzar el máximo potencial en citas como los Juegos Paralímpicos.

A lo largo de su intervención, Ten recordó que el deporte persiste como una poderosa herramienta social y lúdica que contribuye al bienestar físico y mental de quienes lo practican, en especial para las personas con discapacidad, por el impacto positivo en su calidad de vida y su independencia a lo largo de los años. Europa Press consignó que el múltiple medallista paralímpico concluyó sus afirmaciones señalando que gracias a los aprendizajes de la natación y el ciclismo, su objetivo de competir en Los Ángeles 2028 permanece inalterable, sujeto únicamente a su capacidad para mantenerse competitivo.