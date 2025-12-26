Olga Moreno rompe su silencio tras sus lágrimas y confirma su crisis con Agustín Etienne: "No nos entendemos"

Durante la emisión del avance del programa ‘¡De Viernes!’ de Mediaset, Olga Moreno expresó entre lágrimas: “No nos entendemos. Él quiere unas cosas y yo quiero otras”. Estas declaraciones alimentaron las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la colaboradora sevillana y su representante, Agustín Etienne, relación que comenzó en 2022. Según informó Mediaset, las imágenes difunden el estado emocional de Moreno y sitúan sus palabras como una confirmación de las diferencias que atraviesa la pareja en la actualidad.

La aparición en el adelanto se produce luego de varios días marcados por rumores acerca de una crisis sentimental. El medio Mediaset detalló que Moreno se había ausentado del programa ‘El tiempo justo’, donde habitualmente participa, durante aproximadamente una semana. Esta ausencia coincidió con el surgimiento de versiones que apuntaban a dificultades en la relación con Etienne. La inquietud aumentó cuando en una reciente edición en directo del mismo espacio, la sevillana rompió a llorar al ser consultada por el presentador Joaquín Prat sobre su estado de ánimo. Aunque en ese momento evitó referirse directamente a su pareja y manifestó únicamente haber tenido “un día malo”, según consignó el medio, el episodio disparó una oleada de conjeturas en torno a su vida sentimental.

Las repercusiones públicas se intensificaron después de que Olga Moreno reapareciera en compañía de Agustín Etienne apenas 72 horas más tarde de aquel episodio en televisión. En esa oportunidad, Gloria Camila y Rocío Flores, cercanas al círculo familiar de Moreno, explicaron que la colaboradora atravesaba una etapa de especial sensibilidad debido a las fiestas navideñas y a la reciente pérdida de su madre, Rosa Obrero, quien falleció en junio de 2024 tras una larga enfermedad. Pese a este contexto, el relato de Mediaset señala que una parte del público y de los medios sigue considerando que la relación entre Moreno y Etienne se encuentra bajo tensión y que la ruptura podría ser inminente.

El reingreso de Olga Moreno a la actividad mediática quedó en suspenso durante la última semana, tiempo en el que tampoco se presentó en el plató de ‘El tiempo justo’. Según publicó Mediaset, en la producción del programa no existe conformidad respecto a las recientes declaraciones de la colaboradora. Moreno causó controversia al señalar durante una intervención que compañeros como Alexia Rivas y Leticia Requejo “son un cero a la izquierda en su vida” en lo que respecta a opinar acerca de su vínculo con Agustín Etienne, gesto que profundizó el malestar entre los miembros del equipo.

La expectativa por su aparición en el plató de ‘¡De Viernes!’ se mantiene elevada, dado que es la primera vez que Moreno abordará abiertamente la situación actual con su representante. Mediaset difundió que la entrevistada abordará en profundidad la naturaleza de sus diferencias con Etienne, sugiriendo en el avance que las lágrimas derramadas en sus últimas intervenciones televisivas se relacionan directamente con su vida de pareja.

El seguimiento mediático de la exesposa de Antonio David Flores y su relación personal con Agustín Etienne ha generado un notable interés tanto entre el público como en la prensa del corazón. De acuerdo con lo difundido por Mediaset, el relato que Moreno ofrecerá en las próximas horas podría marcar un antes y un después en la percepción pública de la pareja, sumando un capítulo más a la serie de acontecimientos que configuran sus trayectorias personales y profesionales desde que oficializaron su relación en 2022.