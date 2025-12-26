Muere a los 65 años Perry Bamonte, guitarrista de The Cure

El regreso de Perry Bamonte a The Cure en el año 2022 permitió que la banda británica contara con su contribución en 90 espectáculos, entre ellos el evento titulado 'The Show of a Lost World', celebrado en Londres el 1 de noviembre de 2024. De acuerdo con la información publicada por el grupo en su página web y recogida por diferentes medios, el músico falleció este viernes a los 65 años en su domicilio y en compañía de familiares, tras una enfermedad de corta duración.

Según informó The Cure a través de su comunicado oficial, Bamonte estuvo vinculado al grupo en distintos momentos y ocupó un papel fundamental tanto en la formación como en la evolución artística de la banda. La publicación destaca la etapa comprendida entre los años 1984 y 1989, cuando el músico británico asumió responsabilidades de apoyo y asistencia en tareas relacionadas con la organización del grupo. Posteriormente, en 1990, Bamonte se incorporó de forma permanente como miembro de la banda, desempeñando funciones como guitarrista, bajista de seis cuerdas y teclista.

El comunicado, reproducido por la prensa a partir de la información de la página web de The Cure, detalla que Bamonte participó en la grabación de varios álbumes que formaron parte de la discografía oficial de la agrupación. Entre estos trabajos se encuentran 'The Wish', 'Wild Mood Swings' y 'Bloodflowers', así como distintos éxitos en formato acústico. Además, The Cure subrayó en su declaración que Bamonte acumuló la experiencia de haber actuado en más de 400 conciertos junto al grupo a lo largo de 14 años de carrera dentro de la banda, consolidando su presencia y aportando a la puesta en escena en numerosos eventos internacionales.

Según consignó The Cure, la influencia y el trabajo de Bamonte se percibieron tanto en la dimensión artística como en la parte personal del conjunto musical. En el texto, la banda recordó las cualidades que caracterizaban al músico y afirmó que constituía una parte esencial de la historia del grupo. La publicación también incluyó palabras de despedida dirigidas a la familia del guitarrista y teclista, expresando su pésame y anticipando la ausencia que generaría su partida entre los integrantes y seguidores de The Cure.

El medio oficial del grupo recordó que la reincorporación de Bamonte en 2022 permitió rodear varios de los conciertos recientes de un marcado sentido histórico, al reunir nuevamente a los protagonistas de distintas etapas de la trayectoria de The Cure. La formación británica señaló que, en el transcurso de estos dos últimos años, los recitales en los que participó Bamonte fueron catalogados por la propia banda como algunos de los más relevantes y memorables en su historia, llegando a su punto culminante en la presentación realizada en la capital británica durante el mes de noviembre de 2024.

A lo largo de su carrera, Bamonte contribuyó al sonido característico de The Cure y, según resaltó la información publicada por la página oficial del grupo, el artista desarrolló una relación de cercanía y compromiso con sus compañeros de banda, manteniendo una influencia constante en el desarrollo creativo y profesional del conjunto.

El mensaje difundido por The Cure concluyó resaltando el impacto que Bamonte tuvo en la vida de sus compañeros y en la audiencia, e hizo extensivas las condolencias a su círculo familiar más cercano, al tiempo que subrayó el vacío que dejará su partida en el mundo de la música y entre los seguidores de la agrupación.