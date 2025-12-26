La Liga Árabe y la Unión Africana condenan el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel

El Gobierno israelí ya había otorgado reconocimiento a Somalilandia como estado independiente en 1960, aunque solo durante los cinco días en que existió aquel primer Estado de Somalilandia. Sin embargo, según reportó Europa Press, la decisión actual de Israel de reconocer nuevamente la independencia del territorio separatista somalí ha generado una reacción ampliamente negativa en organismos regionales e internacionales.

Esta medida, que implica por primera vez desde 1991 el reconocimiento de Somalilandia como estado –tras haber declarado su independencia ese año sin obtener apoyo de países miembros de la ONU–, fue duramente criticada por la Liga Árabe y la Unión Africana. Ambas organizaciones manifestaron su oposición al considerar que se trata de una acción que contraviene el Derecho Internacional y puede desestabilizar la región. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, declaró en un comunicado, citado por Europa Press, que la decisión representa “una clara violación de las normas del Derecho Internacional” y mencionó el “principio de unidad y soberanía de los Estados”, definido en la Carta de Naciones Unidas, como uno de los fundamentos quebrantados por este reconocimiento. Abulgheit sostuvo que este paso equivale a “un ataque israelí a la soberanía de un Estado árabe y africano”, aludiendo a Somalia. Acusó también al Gobierno de Israel de omitir las resoluciones con legitimidad internacional y de cometer violaciones graves contra el pueblo palestino y sus vecinos.

El medio Europa Press detalló que la Liga Árabe interpretó el reconocimiento de Somalilandia como un “intento de cooperar con terceros para socavar la estabilidad regional” e indicó que Israel actuaría “en total desprecio” por las normas internacionales. Gamal Roshdy, portavoz del secretario general de la Liga Árabe, recordó que Somalilandia sigue integrando la República Federal de Somalia, reconocida como soberana a nivel internacional, y advirtió que la imposición de este reconocimiento unilateral supondría una intervención inapropiada en los asuntos internos de ese estado africano.

Por su parte, la Unión Africana, a través del presidente de la Comisión Mahmud Ali Yusuf, rechazó categóricamente la decisión israelí. Desde su perspectiva, cualquier maniobra que pretenda debilitar la unidad, la soberanía o la integridad territorial de Somalia está en contradicción directa con los principios básicos de la Unión Africana y puede crear precedentes que amenacen la paz y la estabilidad del continente africano a largo plazo. Yusuf sostuvo que Somalilandia continúa constituyendo parte de Somalia y reiteró la posición establecida de respeto a la indivisibilidad de las fronteras en África. El funcionario reafirmó también el compromiso de la organización con el apoyo a las autoridades somalíes para consolidar instituciones, promover la inclusión y fortalecer la gobernanza en Somalia.

Europa Press consignó que Somalia, junto a Egipto, Turquía y Yibuti, emitió un comunicado conjunto donde denuncia abiertamente el reconocimiento ejecutado por parte de Israel y señala posibles vínculos de este paso con la guerra en Gaza. De acuerdo con el texto, los firmantes expresaron el temor de que el acuerdo con Somalilandia busque facilitar el traslado forzado e ilegal de la población palestina al estado separatista. “Las partes enfatizan el rechazo categórico a cualquier plan para desplazar al pueblo palestino fuera de su territorio, que la gran mayoría de los países del mundo rechazan de forma, fondo y categóricamente”, recoge el comunicado oficial citado por la agencia.

En la misma línea, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina difundió un mensaje repudiando cualquier acción destinada a forzar el desplazamiento del pueblo palestino bajo la justificación del reconocimiento de Somalilandia. La Autoridad Palestina reiteró la defensa de la unidad nacional, la soberanía y la independencia política de Somalia y calificó el reconocimiento israelí como otro intento de “socavar la paz y la seguridad internacionales”, con especial énfasis en la seguridad de las regiones árabe y africana. El ministerio calificó de ilegal el reconocimiento de Somalilandia mientras Israel mantiene su condición de potencia ocupante y subrayó su rechazo a todo acto que legitime la secesión o ponga en peligro la soberanía somalí.

Europa Press detalló que Somalilandia, a pesar de contar con ciertos vínculos diplomáticos informales, hasta la fecha no había conseguido el reconocimiento oficial de ningún estado miembro de Naciones Unidas tras su declaración de independencia en 1991. El reciente respaldo explícito por parte de Israel marca un cambio significativo, aunque la medida ha tensado la relación con distintos actores regionales, que observan potenciales consecuencias adversas para la seguridad y la estabilidad política en África y más allá.