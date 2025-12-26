La gestora del PSOE cede la iniciativa y marca distancias para la investidura de Guardiola: "somos alternativa"

José Luis Quintana, presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, opinó que una solicitud de apoyo por parte de María Guardiola al PSOE para su investidura representaría un “fracaso” para la líder del Partido Popular. Así lo manifestó durante su primera intervención pública tras asumir la dirección provisional del partido, tal como informó el medio Europa Press. En este contexto, Quintana subrayó que corresponde al PP asumir la responsabilidad en los contactos para formar el próximo gobierno regional, tras resultar el partido más votado en las recientes elecciones autonómicas.

De acuerdo con Europa Press, Quintana puntualizó en su comparecencia ante la prensa que los socialistas no contemplan convertirse en socios de gobierno del Partido Popular, marcando diferencias claras sobre una posible abstención que facilite la investidura de Guardiola. El dirigente socialista recalcó que el PSOE constituye la alternativa al PP en Extremadura, y descartó facilitar la formación del nuevo Ejecutivo regional, afirmando que “no somos socio de gobierno”, en referencia a la postura de su partido frente al PP.

La gestora del PSOE de Extremadura asumió la dirección temporal del partido después de la renuncia de Miguel Ángel Gallardo a la secretaría general, una dimisión provocada por los adversos resultados obtenidos en las urnas el pasado domingo, según detalló Europa Press. La comisión liderada por Quintana permanecerá al frente de la organización hasta la celebración del próximo Congreso Regional, que podría desarrollarse en el mes de mayo de este año.

En cuanto a las prioridades inmediatas, la Comisión Gestora tendrá que determinar tanto la composición del grupo parlamentario del PSOE como la selección de los diputados que integrarán la Mesa de la Asamblea regional. Además, la gestora decidirá en los próximos días el sentido del voto del partido en la sesión de investidura para elegir presidenta de la Junta de Extremadura.

Durante su intervención, Quintana evitó precisar cuál será la postura final del PSOE ante la investidura, insistiendo en que primero debe corresponder al partido ganador, el PP, liderar los contactos y explorar posibles alianzas o acuerdos. “Hay un partido que es el más votado y es el que tiene que tomar la iniciativa”, sostuvo el presidente de la gestora, quien añadió que Guardiola deberá actuar según sus intereses y los de sus potenciales aliados.

Según informó Europa Press, Quintana recalcó que dentro de las atribuciones de la gestora no se encuentra la toma de decisiones estratégicas de gran alcance, lo que limita por ahora la posibilidad de definir una posición concreta sobre pactos o acuerdos a largo plazo. El dirigente reiteró que su formación mantiene una “posición de alternancia”, manteniendo distancia y dejando toda la responsabilidad del proceso de investidura en manos del Partido Popular y de su líder regional.

Europa Press consignó también que las reflexiones de Quintana se producen en un escenario marcado por la incertidumbre tras los resultados electorales, que han propiciado la creación de una dirección provisional del partido hasta que un nuevo congreso determine el futuro liderazgo en la región. La presencia de la gestora busca garantizar la continuidad organizativa del PSOE extremeño hasta la conclusión del proceso interno.

Por último, durante la comparecencia, Quintana insistió, frente a las preguntas de los medios, en que el PSOE no contempla ningún tipo de acuerdo que implique respaldar la elección de María Guardiola como presidenta, reafirmando el papel de su partido como principal fuerza opositora en la Asamblea de Extremadura, según la cobertura realizada por Europa Press.