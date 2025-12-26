La colombiana Ecopetrol asume el 100% en los bloques de gas natural en el Caribe sur tras la salida de Shell

La decisión de realizar estudios para determinar si mantendrá la gestión exclusiva o si buscará incorporar nuevos socios en los bloques de explotación marca un punto clave para los próximos movimientos comerciales y técnicos de Ecopetrol. Según informó el medio que reportó el hecho, la compañía estatal prepara un análisis detallado tras hacerse cargo de la totalidad de la participación en las áreas estratégicas de explotación de gas natural ubicadas en el Caribe sur, luego de la cesión por parte de Shell EP Offshore Venture de su participación del 50% en dichos bloques.

De acuerdo con lo detallado por la Agencia EFE, Ecopetrol, tras esta transferencia, asume el control absoluto de los bloques conocidos como Costa Afuera, con lo cual extiende su presencia operativa sobre áreas significativas para la producción de gas natural del país. La salida formal de Shell modifica la estructura de la gestión de estos proyectos, lo que obliga a la compañía estatal a definir su estrategia para las siguientes fases contractuales. En este contexto, Ecopetrol comunicó que la evaluación pendiente tiene como objetivo decidir si conservará el cien por ciento de la participación o si optará por encontrar un nuevo socio que reemplace a Shell, con el propósito de optimizar la eficiencia en la evacuación del gas extraído en estas zonas marítimas.

La petrolera estatal indicó que estos estudios serán fundamentales para establecer cuál es la mejor alternativa para maximizar la productividad de los recursos disponibles y asegurar que la evacuación del gas hacia tierra firme se realice en condiciones óptimas. La exploración de distintas opciones para traer el gas al territorio continental y conectarlo con la red nacional de transporte también representa uno de los retos mencionados en el comunicado oficial. Además, Ecopetrol tendrá que lidiar con aspectos regulatorios relacionados con estas actividades, así como definir los futuros esquemas de comercialización que permitirá llevar el gas al mercado de manera competitiva y eficiente, de acuerdo con lo reportado por EFE.

La estatal conservará la continuidad de los proyectos de investigación y explotación sobre bloques específicos identificados como Kronos-1, Purple Angel, Gorgon-1, Gorgon-1 ST2 y Glaucus-1. Tras la formalización de la salida de Shell en los respectivos contratos, Ecopetrol se prepara para avanzar en la segunda etapa del desarrollo, donde la viabilidad técnica y legal de la evacuación del gas y su integración al sistema nacional se convierte en un tema prioritario. Este proceso implica no solo un enfoque en infraestructuras, sino también el cumplimiento de la normativa vigente para el transporte y comercialización del recurso.

Ecopetrol, mediante este movimiento estratégico, asume el liderazgo total en áreas de alta relevancia para el suministro energético nacional, en un contexto donde la seguridad de la matriz de gas tiene un impacto considerable en el mercado y en las expectativas de suministro futuro. La empresa ha dejado claro que la decisión final sobre la incorporación de nuevos aliados comerciales y técnicos dependerá de la evaluación de las vías más eficientes y sostenibles para extraer, evacuar y comercializar el gas proveniente de estos recursos marítimos, según la información consignada por EFE.

La compañía también subrayó en su declaración pública que el análisis comprende tanto la maduración técnica de los proyectos como la posibilidad de alianzas estratégicas que permitan compartir riesgos, atraer capital y agregar conocimiento especializado. Este proceso de estudio forma parte de la hoja de ruta que la estatal petrolera tiene prevista para maximizar el valor de los bloques y responder a los retos operativos y logísticos de llevar el gas offshore hasta los mercados internos, un aspecto que recalcó también el medio EFE.

En el comunicado citado por EFE, Ecopetrol reiteró su intención de buscar las mejores alternativas en el marco de la regulación vigente para garantizar la salida eficiente del gas y su inserción dentro de la cadena nacional de transporte y distribución. Además, la decisión sobre la entrada de potenciales nuevos socios obedece a la necesidad de fortalecer la capacidad de ejecución del proyecto e impulsar prácticas que permitan aprovechar las ventajas técnicas y comerciales disponibles actualmente en el sector de hidrocarburos en Colombia.