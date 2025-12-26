Israel se convierte el primer Estado miembro de la ONU que reconoce la independencia de Somalilandia

Durante los cinco días del año 1960, Israel llevó a cabo un reconocimiento del llamado Estado de Somalilandia, cuando este territorio del Cuerno de África existió brevemente como un país separado antes de integrarse en Somalia. Sin embargo, esa validación internacional sucedió en un contexto político distinto al de la situación actual. Según informó Europa Press, el gobierno israelí ha dado un paso inédito al convertirse en el primer Estado miembro de Naciones Unidas que reconoce formalmente la independencia de Somalilandia. El anuncio se realizó en el marco de un contacto directo entre los líderes de ambos países y representa un giro significativo en las relaciones internacionales de la región.

Tal como detalló Europa Press, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu publicó este viernes un comunicado oficial en el que se da cuenta de este reconocimiento, el cual sigue, según palabras del propio Netanyahu, “el espíritu de los Acuerdos de Abraham”. Estos acuerdos, impulsados por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, buscaron normalizar las relaciones entre Israel y diversas naciones árabes de la región, abriendo un nuevo capítulo para la diplomacia israelí en África y Oriente Próximo. En la misma comunicación divulgada por el despacho del primer ministro israelí, se agregó que “El primer ministro de Israel anuncia el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como estado independiente y soberano”, declaración que marcó el inicio de un proceso formal de establecimiento de nexos bilaterales.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conocido como ‘Irro’, recibió la noticia directamente por teléfono mientras Netanyahu procedía a firmar el documento de reconocimiento. Este contacto marca el inicio de un periodo de colaboración activa entre Jerusalén y Hargeisa —la capital de Somalilandia— en distintos sectores estratégicos. Según el comunicado oficial recogido por Europa Press, Israel tiene previsto poner en marcha una agenda de cooperación amplia, con especial énfasis en la agricultura, la salud, la tecnología y la economía, áreas consideradas esenciales tanto para el desarrollo de Somalilandia como para el intercambio bilateral de conocimientos y recursos.

Somalilandia, que declaró su independencia en 1990 tras el colapso del régimen central somalí, ha buscado sin éxito durante más de tres décadas el reconocimiento internacional como estado soberano. A pesar de haber establecido diversas relaciones diplomáticas informales y misiones comerciales en varios países, hasta la fecha ningún Estado miembro de Naciones Unidas había extendido reconocimiento oficial a su condición de república independiente, reportó Europa Press. El reciente posicionamiento de Israel rompe ese aislamiento diplomático, situando a la nación africana en un nuevo escenario regional y global.

El contexto histórico añade relevancia a la decisión, ya que la breve existencia del Estado de Somalilandia en 1960 finalizó rápidamente con la creación de la Somalia unificada. Posteriormente, el proceso de fragmentación en la región y las tensiones civiles dieron paso a nuevos reclamos de soberanía, con resultados limitados en la arena internacional. Según Europa Press, el reconocimiento de Israel llega en un momento en el que Somalilandia reforzaba sus esfuerzos diplomáticos y sus vínculos económicos en África oriental, aprovechando su estabilidad política relativa y su búsqueda de mayor integración global.

La iniciativa del gobierno israelí de cooperar con Somalilandia abarca propuestas de transferencia tecnológica, apoyo sanitario y colaboración en el ámbito agrícola, elementos que pretenden fortalecer las capacidades institucionales del nuevo país reconocido y facilitar su desarrollo. Europa Press señaló que tanto Jerusalén como Hargeisa proyectan el inicio de proyectos conjuntos que podrían servir de modelo en la región para otros procesos de normalización y asociaciones internacionales.