India Martínez anuncia su retirada temporal de los escenarios: "No quiero pero lo necesito más que nunca"

Después de que un miembro de su equipo técnico sufriera un incidente de salud durante una reciente actuación en Madrid, la cantante andaluza India Martínez ha decidido pausar su carrera musical y priorizar el bienestar tanto personal como familiar, según reportó el medio. La artista compartió la noticia con sus seguidores el día de Nochebuena, destacando el impacto que esta situación tuvo dentro de su entorno profesional y emocional, además de su agotamiento tras un año especialmente exigente.

Tal como publicó el medio, India Martínez comunicó su decisión a través de una publicación en redes sociales acompañada de imágenes de sus últimos conciertos. La intérprete detalló que, aunque el escenario le proporciona satisfacción y vitalidad, debe apartarse temporalmente para proteger su salud y la de sus seres queridos. En sus palabras, “Me he pensado mucho este post pero con él me despido de los escenarios por un tiempo, no quiero pero lo necesito más que nunca. Espero que lo entendáis”. Estas declaraciones reflejan la dificultad que afronta al tomar la determinación de pausar su actividad en una industria que, describe, puede resultar tan gratificante como exigente.

El medio informó que el último concierto de India Martínez en el Festival Starlite Christmas de Madrid se convirtió en un momento decisivo para la cantante. Allí, uno de los integrantes de su staff, Fran Hurtado, sufrió un problema de salud que elevó la tensión entre el equipo y resaltó la importancia del apoyo mutuo. Martínez agradeció la recuperación progresiva de su compañero señalando: “Por un momento sentíamos que te perdíamos pero gracias a Dios poco a poco te estás recuperando bicho!! Esto lo que nos demostró es que somos una familia y estamos todos a una”, palabras que según el medio dejan ver cómo este suceso influyó profundamente en su decisión de retirarse temporalmente.

En su mensaje, la cantante expresó que la etapa de reflexión se basó en la necesidad de estar más presente en su vida personal y de restablecer su bienestar físico y emocional. El medio detalló que Martínez desea dedicar más tiempo al descanso, el autocuidado y a fortalecer los vínculos con sus seres queridos, incluyendo a su pareja desde hace más de diez años, Ismael Vázquez, quien ha sido un pilar durante este proceso. La artista subrayó la importancia de “pasar más tiempo en casa, descansar, cuidarme por fuera y por dentro, y también cuidar de los míos”. Además, resaltó la intención de transformar sus experiencias personales futuras en nuevas composiciones y proyectos escénicos, una vez se sienta plenamente recuperada y motivada para regresar.

Antes de este retiro, la artista tiene programadas dos presentaciones más, según consignó el medio: una el 21 de marzo en el Jaén Festival “Homenaje a la Mujer” y otra el 12 de abril en Dubái, la que será su última actuación hasta nuevo aviso. La publicación también recogió palabras de agradecimiento hacia los miembros de su equipo técnico, asistentes y músicos, a quienes reconoció por la colaboración y el apoyo durante los desafíos recientes.

El medio recordó que el año 2025 fue especialmente demandante en lo profesional para India Martínez, consolidando su reputación en la música pero también amplificando la presión sobre su salud física y mental. En su mensaje de despedida provisional, la intérprete reiteró la importancia de este paréntesis y la dificultad que implica alejarse, explicando que “el escenario me da la vida, pero a veces también me la quita” y admitiendo que detenerse le resulta una tarea compleja, pero imprescindible en este momento.

La decisión de Martínez se da en el contexto de un año intenso de actividad y tras un evento inesperado que afectó a su equipo de trabajo, motivando una pausa en sus compromisos artísticos y una revalorización del cuidado personal y familiar. De acuerdo con el medio, la artista no ha señalado una fecha precisa para su regreso, manteniendo abiertas las posibilidades para retomar su trayectoria musical cuando así lo considere oportuno y en condiciones óptimas para su desarrollo personal y profesional.