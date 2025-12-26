Guardiola contacta con el candidato de Vox de cara a la investidura y aboga por "pensar solo en Extremadura"

En la conversación mantenida entre María Guardiola y Óscar Fernández, ambos dirigentes intercambiaron felicitaciones por los resultados obtenidos en las elecciones del 21 de diciembre, y acordaron continuar el diálogo en el marco de la futura investidura. Según informó el medio, Guardiola precisó que, durante el contacto telefónico, el candidato de Vox no expresó ninguna intención de que su partido aspirara a la presidencia de la Asamblea de Extremadura, lo que permitió centrar la discusión en los retos de estabilidad y buen gobierno para la región.

De acuerdo con la información publicada por los medios, María Guardiola, actual presidenta de la Junta de Extremadura en funciones y candidata del Partido Popular a la reelección, tomó la iniciativa de comunicarse el martes pasado con el representante autonómico de Vox, Óscar Fernández. Tal como detalló la propia Guardiola en declaraciones posteriores ante la prensa, la conversación mantuvo un tono cordial y giró en torno a la necesidad de buscar "un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo". La líder del PP extremeño insistió en la importancia de abordar la legislatura de cuatro años que queda por delante desde una perspectiva centrada exclusivamente en los intereses de Extremadura, dejando fuera debates sobre cargos y puestos.

Durante su intervención tras la reunión del Comité de Dirección del PP autonómico, Guardiola resaltó que el foco de las negociaciones debe situarse en el impulso de políticas que contribuyan al crecimiento y al bienestar de los ciudadanos extremeños. Manifestó su compromiso de avanzar hacia "un gran acuerdo donde se pongan sobre la mesa las cuestiones que necesita Extremadura para seguir avanzando". La candidata popular señaló la disposición de su partido para sentarse a definir qué medidas concretas podrían implementarse y cuáles tendrían que ajustarse o descartarse en función de su viabilidad legal y técnica.

En relación a las propuestas presentadas previamente por Vox, particularmente el documento de 200 medidas planteado por este partido durante las negociaciones presupuestarias, Guardiola subrayó que parte de ellas resultaban inasumibles por entrar en conflicto con la legalidad vigente. La dirigente del PP explicó que su equipo ya se encuentra revisando ese documento detalladamente para determinar qué aspectos podrían llegar a formar parte de un acuerdo y cuáles requieren modificaciones o resultan incompatibles con el marco legal. "Cuáles se tendrían que modular y en qué sentido", puntualizó, reiterando que no se ha recibido ninguna solicitud adicional de Vox más allá de lo que se ha hecho público.

Referido a los plazos, Guardiola explicó a los medios que el calendario institucional marca etapas concretas para el desarrollo de las negociaciones y la eventual investidura. Indicó que el decreto de convocatoria de la Mesa de la Asamblea se publicará el próximo sábado y que su constitución tendrá lugar el 20 de enero. Desde ese momento, habrá un mes disponible para que se celebre el debate de investidura, según anunció. Para la candidata popular, es fundamental que Extremadura cuente cuanto antes con unos presupuestos aprobados que permitan avanzar en los proyectos pendientes y atender las necesidades de la región sin demoras.

La cuestión del voto CERA también formó parte de sus declaraciones. Guardiola admitió que los votos remitidos por ciudadanos residentes en el extranjero no variaron el reparto final de escaños, ya que el Partido Popular quedó únicamente a una diferencia de unos 300 sufragios de obtener el escaño número 30. No obstante, matizó que este dato no habría alterado el equilibrio parlamentario existente ni las dinámicas del proceso negociador en marcha.

Guardiola reivindicó su autonomía política, declarando: "Soy una persona absolutamente autónoma y solo pienso en Extremadura. Lo he sido siempre, y si no lo fuera no estaría aquí, yo solo pienso en Extremadura, y las únicas cuestiones que se van a poner sobre la mesa son cuestiones que afectan a nuestra región". Enfatizó el deseo de que Óscar Fernández, por parte de Vox, mantenga también plena independencia en la negociación, sin depender de la autorización de las direcciones nacionales, ya que, según su perspectiva, ese tipo de condicionamientos "complican y ralentizan mucho las cosas".

Durante la reunión del Comité de Dirección del PP extremeño, cuyos resultados sirvieron de contexto para sus declaraciones, Guardiola y los responsables del partido evaluaron los resultados electorales y empezaron a definir los pasos a seguir de cara al nuevo periodo institucional. Según consignó el medio, se remarcó la necesidad de no detener la actividad política y administrativa pese al periodo navideño, asegurando que "Extremadura no puede parar y ese es el mensaje que hemos transmitido ahí dentro del Comité de Dirección", en palabras de la propia María Guardiola.