Francisco Rivera, emocionado, celebra la primera Navidad de su hijo Nicolás en familia

Lourdes Montes llegó a la casa de su madre en el centro de Sevilla acompañada de su hijo menor, Nicolás, quien vestía un conjunto azul con capucha y mostraba especial curiosidad con tan solo ocho meses de edad, mientras aguardaba el inicio de la cena de Nochebuena. Este año, la reunión familiar tuvo un significado especial para Francisco Rivera, ya que coincidió con la primera Navidad de su hijo Nicolás. Según detalló el medio, la tradición familiar se mantuvo en la residencia de Lourdes Parejo, donde la pareja compartió la celebración junto a la madre, hermanos, tíos y primos de la diseñadora.

De acuerdo con lo publicado, la abogada optó por un pantalón fluido negro, top de tono similar y abrigo de paño verde botella, y se detuvo unos instantes para posar ante la prensa, mostrando buena disposición antes de ingresar al domicilio. Minutos después, el torero arribó junto con sus hijos mayores, Carmen y Curro, quienes también participaron activamente en los preparativos de la velada. Carmen, de 10 años, colaboró con su padre portando varias bolsas, mientras que Curro, quien cumplirá siete años el 7 de enero, llevó consigo un gran escudo de Capitán América y una espada, anticipando los juegos que acompañarían la celebración antes de la llegada de Papá Noel.

Según informó el medio, la cena se desarrolló en un ambiente de cercanía familiar, aunque en esta ocasión no estuvo presente Cayetana, la hija mayor de Francisco Rivera, de 26 años, quien pasó la Nochebuena junto a su madre, Eugenia Martínez de Irujo, en el Palacio de Liria, acompañada de otros miembros de la familia Alba. Durante la reunión, Rivera se mostró pendiente en todo momento de sus hijos y compartió con la prensa sus impresiones acerca de esta Navidad. "Bueno, ya es el cuarto, pero sí, siempre su primera Navidad pues es bonito. Lo importante es estar en familia, tener muchas risas, mucho cariño", señaló el torero, según consignó el medio al recoger sus palabras, insistiendo en que su "mejor deseo para todo el mundo" es "que tenga una vida magnífica".

En cuanto a la posibilidad de celebrar otras fechas navideñas con su hija Cayetana, Rivera prefirió mantener la discreción. El medio reportó que evitó pronunciarse sobre sus hermanos, Kiko Rivera y Julián Contreras, con quienes mantiene una relación distante, y dejó en el aire cualquier referencia a posibles reuniones durante las fiestas. La cena en la casa de su suegra se sostuvo como uno de los momentos centrales de la Navidad para la familia Rivera, reforzando su vínculo con la familia política y apostando por la tranquilidad y la unión.

El evento puso de relieve la importancia que la pareja otorga a la convivencia familiar y la transmisión de valores relacionados con la cercanía y el afecto en fechas señaladas. Según la información difundida, ni la ausencia de Cayetana ni la falta de contacto con otros miembros de su familia ampliada empañaron el carácter entrañable de la celebración. El relato recogido por el medio subrayó el ambiente relajado y la participación activa de los hijos, con detalles como la llegada por separado de Lourdes Montes y Francisco Rivera, y el cuidado especial hacia Nicolás, el hijo menor, quien experimentó su primera Navidad rodeado de sus seres más cercanos.

A lo largo de la jornada, la prensa pudo captar instantes que muestran el ambiente en el que se desarrolló la cena, con los niños integrados en las actividades y expectantes ante la inminente llegada de Papá Noel. Según consignó el medio, la decisión de Francisco Rivera de priorizar la reunión con la familia de su esposa responde a la buena relación existente y al deseo de cuidar estos momentos compartidos, que adquieren especial relevancia en la vida familiar tras el nacimiento de Nicolás, el pasado 9 de abril.

El encuentro reforzó la rutina establecida por la pareja en los últimos años, y demostró el valor que ambos atribuyen a mantener vivas sus tradiciones. Tal como detalló el medio, las imágenes y testimonios recogidos reflejan el compromiso del torero y Lourdes Montes de celebrar estas fechas rodeados de sus hijos y de la familia política, consolidando una dinámica familiar que prioriza el cariño y la unión, pese a las ausencias puntuales o las distancias familiares.