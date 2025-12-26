Estela Grande, hospitalizada en la recta final de su embarazo: "Cada día que sigan dentro de mí es una victoria"

El mensaje navideño de Estela Grande desde la habitación del hospital se centró en la importancia de que sus mellizos permanezcan en el vientre el mayor tiempo posible, considerado por ella como una victoria diaria en esta fase final del embarazo. Según informó el medio que sigue su historia, la modelo permanece ingresada desde Nochebuena mientras transita la recta final de la gestación, en un momento de incertidumbre y vigilancia médica. La noticia principal es que Estela Grande se encuentra hospitalizada y bajo observación médica en las últimas semanas de embarazo múltiple, con la preocupación de anticiparse al parto prematuro y el deseo de evitar riesgos para la salud de los bebés.

De acuerdo con lo publicado, la influencer, conocida también por su carrera en el modelaje y su actividad en redes sociales, comunicó a sus seguidores que la llegada de sus hijos, un niño y una niña que se llamarán Luca y Liah, continúa pendiente. Grande, acompañada por su pareja, el futbolista Juan Iglesias, enfrenta estas jornadas desde el centro médico y ha optado por compartir su estado a través de mensajes y fotografías en redes sociales. El diario consignó la imagen de la modelo tocando su abdomen y con una vía en la muñeca como parte del monitoreo hospitalario. Aunque no precisó el motivo exacto de la hospitalización, se sugiere que podría haber tenido contracciones, una circunstancia frecuente en gestaciones múltiples a las 33 semanas, lo que aumenta el riesgo de parto prematuro.

Según detalló el medio, la joven pareja afrontó la Nochebuena en el hospital, alejados del entorno familiar y con un menú adaptado a la situación, mostrado en perfiles sociales por Iglesias. Estela Grande expresó que, aunque las fiestas navideñas no son como las habían planeado, se encuentran cargadas de significado: “No van a ser las Navidades que habíamos planeado, pero sí las más importantes de nuestra vida”. La exmujer de Diego Matamoros subrayó la importancia de valorar la salud y el acompañamiento en estos días, transmitiendo su agradecimiento a quienes le hicieron llegar mensajes de ánimo y cariño.

Las redes sociales se convirtieron en el canal por el que la influencer ofreció actualizaciones sobre su situación, destacando la incertidumbre en torno a la fecha del parto y la posibilidad de tener que prolongar su estancia hospitalaria hasta el Año Nuevo. El medio reseñó que la modelo ha mostrado una disposición positiva ante estos desafíos, expresando esperanza en la evolución clínica y deseando que los bebés logren completar unas semanas más dentro del útero. En sus palabras dirigidas a sus seguidores, Grande recalcó: “Cada día que pase y sigan dentro de mí es una victoria. Mis bebés campeones… Tengo muchas ganas de vosotros, pero todavía no, por favor, sois demasiado pequeñitos”.

La modelo celebró su babyshower días previos a la hospitalización, rodeada de familiares y amigos, evento durante el cual hizo públicos los nombres de los bebés. Ahora, con 33 semanas de gestación, la atención médica se centra en disminuir la posibilidad de un parto adelantado, condición que suele exigir mayores cuidados en embarazos múltiples. A medida que avanza la espera, la pareja se mantiene a la expectativa de poder dar la bienvenida a sus hijos en mejores condiciones, mientras se preparan para pasar también la Nochevieja y el Año Nuevo dentro de la habitación del hospital. El relato recogido por el medio asigna especial relevancia a la fuerza con la que Grande afronta esta etapa, reforzada por el apoyo de Iglesias y de quienes la siguen en redes.

El entorno hospitalario y la incerteza sobre el desarrollo del embarazo han marcado los días recientes de la modelo, quien reiteró la importancia de disfrutar de los seres queridos y tomar conciencia de los momentos esenciales, puntualizó el medio. Sin detallar el diagnóstico médico específico, Grande y su entorno optaron por la transparencia en la comunicación con sus seguidores y, al mismo tiempo, por la discreción respecto a los detalles de su salud y la de los bebés, enfatizando la esperanza de que la gestación continúe algunas semanas más para reducir riesgos asociados a la prematuridad.