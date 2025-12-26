El Gobierno lanza una nueva convocatoria de ayudas a repotenciación eólica e hidroeléctrica con 292 millones

Los proyectos seleccionados dentro de la reciente convocatoria deberán ejecutarse antes del 30 de junio de 2030, aunque se contempla la posibilidad de ampliar este plazo hasta el 31 de diciembre del mismo año, una medida recogida en la última Orden ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según publicó el propio Ministerio. La nueva edición del programa, denominada Repotenciación Circular (Repoten 2), se orienta a la modernización de parques eólicos antiguos y de instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 megavatios (MW), y contará con un presupuesto de 292 millones de euros provenientes de los fondos NextGenEU integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio en un comunicado, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) será el organismo encargado de la gestión de la convocatoria, cuyo periodo de solicitud abarcará del 15 de enero al 24 de febrero. El objetivo es incrementar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de los parques eólicos en territorio español, así como impulsar la actualización tecnológica de un número significativo de centrales hidroeléctricas. El Ministerio detalló que esta segunda edición da continuidad al proceso iniciado con una primera convocatoria, que dispuso de 222,5 millones de euros para idénticos fines.

El medio explicó que esta nueva convocatoria introduce flexibilidad en los requisitos, al promover que los proyectos presentados incluyan almacenamiento hibridado, tanto en los casos de repotenciación eólica como en los de modernización tecnológica y ambiental de instalaciones hidroeléctricas. Además, modifica el límite de potencia de las centrales hidroeléctricas susceptibles de recibir financiación, pasando de 10 a 50 MW, lo que amplía de forma notable el espectro de instalaciones que podrán beneficiarse.

Respecto a la asignación presupuestaria, el Ministerio especificó que del total de 292 millones de euros, 252 millones se dirigirán a la repotenciación de parques eólicos, mientras que los 40 millones restantes atenderán iniciativas de modernización de plantas hidroeléctricas. Si alguna de las líneas no llegara a agotar sus fondos, los recursos podrán transferirse entre ambas, puntualizó la fuente oficial.

Según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el plan Repoten 2 prevé la actualización de al menos 750 MW de potencia instalada en parques eólicos, la modernización de unos 115 MW en centrales hidroeléctricas, y la incorporación de 130 megavatios hora de capacidad adicional de almacenamiento. Este esfuerzo busca responder tanto al objetivo de transición energética como a la necesidad de integrar tecnologías limpias y mejorar la resiliencia de la red eléctrica.

En la anterior edición de las ayudas, fueron seleccionadas seis propuestas para la puesta en marcha de las primeras plantas industriales dedicadas al reciclaje y tratamiento de palas eólicas en España. Sin embargo, según consignó el medio oficial, la nueva convocatoria de Repotenciación ya no abarca proyectos de este tipo, dado que el IDAE puso en marcha un programa específico denominado Renocicla, dotado con 100 millones de euros y enfocado en la economía circular para equipos de energías renovables. El plazo de recepción de solicitudes de este programa concluyó a mediados de septiembre.

La gestión de la segunda convocatoria se desarrollará en régimen de concurrencia competitiva, precisó el Ministerio. Los expedientes presentados serán evaluados considerando aspectos como la reducción del monto de ayuda solicitada, la viabilidad administrativa de las iniciativas, el nivel de innovación para el sistema eléctrico, la ubicación preferente en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico, así como la capacidad de promover la resiliencia en la cadena de valor tanto nacional como europea.

El Ministerio señaló que uno de los criterios centrales para la asignación de recursos será el respeto al principio DNSH, que exige que los proyectos no causen ningún daño significativo al medioambiente. De acuerdo con las bases reguladoras adaptadas recientemente y alineadas con la normativa de ayuda definida por la Comisión Europea, esa condición resulta indispensable tanto para los proyectos eólicos como hidroeléctricos que aspiren a recibir estas subvenciones del Plan de Recuperación.

En los dos programas ahora abiertos se incentiva la sustitución de aerogeneradores obsoletos por modelos de última generación, así como la modernización tecnológica y ambiental de instalaciones hidráulicas de hasta 50 MW, incluyendo el almacenamiento hibridado como gasto subvencionable. Se busca así facilitar inversiones que permitan adaptar y modernizar infraestructuras energéticas conforme a los estándares de eficiencia y sostenibilidad que impulsan la transición hacia un sector energético menos dependiente de fuentes convencionales y con menores emisiones contaminantes.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informó que las ayudas están cofinanciadas con recursos europeos destinados a la transformación energética y la recuperación económica nacional, apostando por una convergencia de objetivos en materia medioambiental, digitalización industrial y fortalecimiento de la autonomía energética. Esta línea de apoyos se integra dentro de las políticas nacionales para cumplir con metas marcadas en los compromisos internacionales de reducción de emisiones y transición a fuentes 100% renovables.

Con la apertura de esta segunda edición, el Gobierno refuerza la apuesta por la modernización del parque energético, acompañando a empresas y operadores a escalar en innovación tecnológica, implantación de almacenamiento y adecuación a estándares ambientales más rigurosos. El IDAE remarcó que los beneficiarios dispondrán de un plazo amplio para ejecutar las actuaciones financiadas, aunque se obliga al cumplimiento estricto de los requisitos planteados tanto en relación con la protección ambiental como con la contribución a los objetivos del PRTR y las estrategias nacionales de energía y clima.