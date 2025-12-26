El Atlético de Madrid cierra 2025 con más de 151.000 socios, récord del club

La reciente actualización impulsada por el Club Atlético de Madrid establece que el carné de socio pasará a regirse por el año natural, lo que implica que la vigencia de la membresía comienza el 1 de enero y se extiende hasta el 31 de diciembre, en vez de sincronizarse con la temporada deportiva, según informó el propio club. De acuerdo con este nuevo sistema, las personas asociadas verán ampliada automáticamente su validez hasta diciembre de 2026, sin la necesidad de realizar ningún trámite adicional por renovación o pago antes de ese periodo. Además, tanto su antigüedad como su número de socio permanecerán intactos durante este nuevo ciclo.

El medio Atlético de Madrid detalló que el cierre del año 2025 marca un nuevo récord en la historia de la entidad, con un total de 151.831 afiliaciones. Esta cifra histórica refleja casi un 94% de crecimiento en comparación con los 78.097 socios registrados hace una década, según datos proporcionados por la institución. Esta expansión no solo se traduce en números, sino que también impacta de manera directa en la demanda de acceso al estadio y en la consolidación del club dentro de la esfera futbolística española.

Según publicó el club en un comunicado difundido este viernes, la ocupación total de las 61.304 butacas asignadas a abonos de temporada en el estadio Riyadh Air Metropolitano consolida otro hito relevante para la organización rojiblanca. Reportó la entidad que la totalidad de los asientos para abonados se cubrieron al inicio de la actual temporada, lo que representa una cifra inédita en la historia reciente del Atlético de Madrid.

El club resaltó en su informe que esta ocupación total ha generado una lista de espera de más de 8.000 personas que aspiran a conseguir un abono para la próxima campaña. El aumento sostenido en el número de asociados y la elevada demanda para obtener localidades en el estadio ponen de manifiesto la popularidad creciente de la marca rojiblanca y el interés de los aficionados en participar activamente en la vida social del equipo.

De acuerdo con información consignada por el club, el ajuste en el modelo de membresía busca facilitar la gestión y mejorar la experiencia de quienes forman parte de la comunidad atlética, ya que el nuevo formato anual ajusta todos los beneficios y derechos asociados al carnet de miembro para su uso efectivo durante el año natural. El club comunicó previamente a sus afiliados que podrán disfrutar de todas las ventajas y servicios durante el transcurso completo de 2026, prolongando así el aprovechamiento de las condiciones de socio sin costes adicionales ni procesos de renovación hasta el cierre de ese año.

El comunicado difundido por el Atlético de Madrid subrayó el reconocimiento por parte de la directiva hacia la fidelidad mostrada por su base social. “Cerramos el 2025 con 151.831 socios. Un número sin precedentes que demuestra que nuestra afición, que partido a partido y año a año nos apoya para seguir creciendo juntos, es única e histórica. A todos ellos, gracias por su pasión, su sentimiento y su lealtad”, expresó la entidad en el mensaje oficial.

Tal como detalló el propio Atlético de Madrid, los avances recientes reflejan una estrategia orientada a fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso de quienes integran la comunidad del club. El crecimiento acelerado de la masa social y el lleno total de las butacas destinadas a abonados se presentan como síntomas claros de la transformación institucional ocurrida a lo largo de la última década, donde la organización duplicó su cantidad de socios y consolidó una base de respaldo considerable en el estadio.

En el contexto de estos cambios, el club destaca la estabilidad generada por la prórroga de los carnés, que permitirá que los actuales socios mantengan sin variaciones su estatus y número dentro del registro oficial hasta el cierre de 2026, sin la necesidad de procedimientos intermedios. Según informó el club, esta medida pretende simplificar la relación administrativa y redundar en mayor comodidad para la comunidad asociada.

La entidad deportiva enfatizó que tanto la ocupación total del estadio en abonos como el incremento histórico de socios constituyen dos logros determinantes, cuyos efectos se observan en la mayor competitividad institucional y en el fortalecimiento del sentido de pertenencia entre sus miembros. Estos desarrollos suceden en paralelo a una demanda creciente que, reflejada en la extensa lista de espera, amplía el alcance del club y realza su posición dentro del panorama deportivo nacional.