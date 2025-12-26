City Football Group se desprende de su participación accionarial en el Mumbai City

La salida de City Football Group del Mumbai City FC marca el fin de una etapa en la que la institución india logró levantar dos títulos de la Superliga India y dos trofeos de la Copa ISL bajo la dirección del conglomerado, según detalló el propio club de Bombay. De acuerdo con la información divulgada este viernes y reproducida por el club, el grupo cuya empresa matriz es el Manchester City FC decidió transferir su participación accionarial y devolver el control total de la organización a sus propietarios originales.

El club señaló que esta decisión de City Football Group (CFG) se produjo después de realizar una revisión comercial exhaustiva y responde principalmente a la incertidumbre que rodea al futuro de la Superliga India. El comunicado oficial citó que la medida adoptada “refleja el enfoque disciplinado y estratégico de CFG, asegurando que su atención se centra en las áreas donde puede tener el mayor impacto a largo plazo”, según consignó el Mumbai City FC en su nota difundida a través de sus canales oficiales.

Desde 2019, año en el que CFG ingresó como accionista de Mumbai City, el equipo experimentó un crecimiento en sus operaciones deportivas y acumuló logros en el fútbol local. El propio club destacó en su comunicación que la alianza permitió “fortalecer las operaciones futbolísticas” y realizar “contribuciones significativas al crecimiento del juego en la India”. Esta etapa incluyó las conquistas en la liga nacional y la Copa ISL, logros que el club atribuye de manera directa a la administración conjunta mantenida durante ese periodo.

En el mismo mensaje, la dirigencia de Mumbai City FC subrayó que los fundadores originales del club volverán a asumir el control total de la institución. Esta noticia implica una transición en la administración, una vez que City Football Group formalizó su salida después de cuatro años como accionista principal. El medio detalló que el conglomerado continuará vinculado de alguna manera al fútbol indio, pese a que dejará de tener presencia en la gestión y en las estructuras de decisión del club de Bombay.

CFG expresó en su declaración estar “orgulloso de los logros” alcanzados junto al Mumbai City FC y manifestó su “profunda gratitud” a quienes formaron parte del proyecto, desde jugadores y entrenadores hasta aficionados y socios. A su vez, el grupo destacó la intención de “continuar sus relaciones y asociaciones en la India en los próximos años”, según el texto divulgado, mencionando así una disposición para mantener algunos vínculos o iniciativas en ese mercado aunque sin detallar su alcance.

La inversión de CFG en Mumbai City FC representó parte de su estrategia global de expansión, que incluye la adquisición y gestión de clubes en diferentes regiones del mundo. Durante la permanencia del grupo en la India, se establecieron vínculos con el desarrollo local del deporte, a partir de colaboraciones para mejorar las infraestructuras, los procesos de entrenamiento y la promoción del fútbol en ese país, de acuerdo con el comunicado reproducido por el club de Mumbai.

La salida del conglomerado británico ocurre en el contexto de un panorama incierto para la Superliga India, lo que influyó en la “revisión comercial y estratégica” realizada por CFG antes de tomar la decisión final. El Mumbai City FC, con el regreso de sus propietarios fundadores al mando, se encuentra en una etapa de reorganización y planeamiento para los próximos ciclos competitivos, según informó el propio club.