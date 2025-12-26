Álvaro Muñoz Escassi disfruta de la 'tardebuena' en compañía de Rosauro Varo y su grupo de amigos sevillanos

La celebración de la tradicional 'tardebuena' en uno de los locales de mayor popularidad en Madrid contó este año con la presencia de Álvaro Muñoz Escassi y su grupo de amigos sevillanos, entre quienes se encontraba el empresario Rosauro Varo, tal como informó el medio de origen. La ocasión se caracterizó por el ambiente de camaradería y por la ausencia de pareja sentimental para el jinete andaluz, quien, según detalló la fuente, afronta por primera vez en varios años las fiestas navideñas sin una relación a la vista.

De acuerdo con lo publicado, Escassi compartió momentos relajados durante la tarde anterior a Nochebuena, bebiendo vino y participando en conversaciones y bromas junto a sus allegados. Un dato destacado por el medio es la interacción entre el jinete y Rosauro Varo, quien aprovechó el encuentro para mostrarle a Escassi varias fotografías de sus tres hijos con la actriz Amaia Salamanca desde su móvil, aunque Salamanca no estuvo presente en la reunión. Según consignó la publicación, la relación entre Escassi y Varo tiene una larga trayectoria de amistad, lo que facilitó una atmósfera distendida durante la velada.

Escassi llega a estas fechas tras una serie de relaciones mediáticas. Según reportó la fuente, en los últimos años mantuvo vínculos con María José Suárez, Hiba Abouk y Sheila Casas. Esta última relación concluyó en verano, después de su paso por el concurso televisivo ‘Supervivientes 2025’. A pesar de poner fin a esas historias sentimentales, el jinete no pasó las fiestas en soledad: tras la 'tardebuena', se reunió en la cena de Nochebuena con su hija Anna Barrachina, su hijo Álvaro y su ex pareja Lara Dibildos. La publicación remarcó que la relación entre Escassi y Dibildos ha permanecido cordial, y ambos han demostrado nuevamente su buena sintonía al celebrar juntos la Navidad junto a sus hijos.

En cuanto a su estado de salud, la crónica del medio señala que Escassi ha dejado atrás los problemas que le acompañaron tras su retorno de Honduras. Fue sometido a una operación de menisco y, posteriormente, intervino quirúrgicamente para tratar una hernia, circunstancias de las cuales ya se recuperó plenamente según lo detallado por el portal de noticias.

A lo largo de su trayectoria personal y mediática, Escassi ha procurado mantenerse alejado de controversias relacionadas con sus rupturas amorosas y se ha mostrado habitualmente conciliador al referirse a sus exparejas. Sin embargo, recientemente sorprendió, de acuerdo a lo consignado por el medio, al expresar que no siente "tanto cariño" por María José Suárez, añadiendo de manera irónica que la modelo habría pasado "del amor al odio" con rapidez. Tras esta declaración, la respuesta de Suárez, según relató la fuente, fue subrayar que tenía superada la ruptura.

La información recopilada por el medio subraya que, pese a los cambios sentimentales recientes y a la exposición pública de sus relaciones, Escassi eligió rodearse de lazos de amistad y familiares para transitar las celebraciones navideñas. La convivencia distendida con Rosauro Varo y otros viejos amigos evidenció, según el relato del medio, una etapa en la que la armonía y la compañía de sus allegados han cobrado protagonismo, incluso en su primera Navidad de soltería tras una sucesión de relaciones consecutivas.