Adelantar la inmunoterapia aumenta un 13% la supervivencia libre de progresión en cáncer de pulmón inicial no operable

La disminución del ADN tumoral circulante (ctDNA) tras aplicar una fase de inducción con quimioinmunoterapia ha mostrado vínculos directos con una mayor supervivencia en personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) en estadio III no operable, según informó el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). Esta observación incorpora el ctDNA como posible herramienta para monitorizar la respuesta de los pacientes y ajustar los tratamientos en función de la evolución individual. Esta nueva aproximación terapéutica, presentada en la revista 'Nature Communications', plantea cambios en el manejo actual de la enfermedad.

El estudio fase II, denominado 'APOLO', investigó si adelantar la inmunoterapia antes de la quimiorradioterapia mejora el control del tumor y prolonga la supervivencia sin incrementar los efectos adversos. Según detalló el GECP, adelantar la inmunoterapia aumentó en un 13% la supervivencia libre de progresión respecto a los tratamientos habituales en pacientes con CPCNP en estadio III irresecable, es decir, quienes no pueden someterse a cirugía.

Actualmente, estos pacientes suelen recibir primero quimio y radioterapia simultáneamente, seguidas de inmunoterapia con durvalumab. Dicha combinación constituye el tratamiento estándar. Sin embargo, el ensayo del GECP analizó el impacto de incorporar inmunoterapia al inicio, antes de la quimiorradioterapia. Para llevar a cabo esta investigación, participaron 38 pacientes en 17 hospitales españoles.

Al término de un seguimiento medio de 30 meses, los datos recabados por los investigadores mostraron una supervivencia libre de progresión del 68,4% al año, cifra que según el GECP supera con solidez estadística al 55% planteado como objetivo en el estudio. Además, la mitad de los participantes continuaba sin recaídas dos años después. La supervivencia global ascendió al 86,8% tras el primer año y al 60,5% a los dos años, porcentajes superiores a los registrados previamente con el protocolo estándar.

De acuerdo con el presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, Mariano Provencio, estos resultados confirman que adelantar la inmunoterapia “puede generar una respuesta antitumoral más potente y duradera, sin aumentar la toxicidad”. Provencio indicó también que los datos obtenidos respaldan la ampliación de la investigación basada en esta estrategia.

Por su parte, Alberto Cruz, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Puerta de Hierro, señaló que este enfoque representa “un paso más” hacia tratamientos oncológicos personalizados y más eficaces, tal como consignó el GECP. El estudio también se extendió al análisis de biomarcadores moleculares, incluyendo la expresión de PD-L1, la carga mutacional tumoral (TMB) y la presencia de ADN tumoral circulante en sangre. El grupo responsable encontró que la reducción sostenida de ctDNA durante la fase de inducción se asociaba con una supervivencia más prolongada, lo que abre nuevas vías para emplear este parámetro en el seguimiento clínico de los pacientes.

Sobre la seguridad y la tolerabilidad, el ensayo reportó que los efectos adversos graves fueron comparables a los observados en el protocolo convencional, según publicó el GECP. Solo el 5% de los sujetos experimentó toxicidad significativa en la fase de mantenimiento, lo cual refuerza la viabilidad del esquema propuesto.

De acuerdo con lo expuesto por Alberto Cruz en declaraciones recogidas por el GECP, el ensayo 'APOLO' evidencia que la estrategia evaluada resulta factible y segura, incluso al aplicarla en personas con cáncer de pulmón localmente avanzado no susceptible de cirugía. El especialista añadió que esperan corroborar estos resultados mediante próximos estudios aleatorizados con un mayor número de participantes para validar la eficacia y seguridad en una población más extensa.