El proceso judicial contra Sergei Udaltsov terminó con una condena a seis años de prisión en una colonia penal de máxima seguridad, de acuerdo con información publicada por Interfax. Esta sentencia ocurre después de que el dirigente izquierdista manifestara su respaldo en redes sociales a un grupo de activistas de extrema izquierda acusados de terrorismo en Ufá, caso en el que las autoridades detallaron que planeaban tomar el poder por medios violentos. La noticia principal radica en la confirmación de la condena impuesta a Udaltsov bajo el cargo de justificación del terrorismo, un mecanismo recurrente en el ámbito judicial ruso dirigido contra voces que cuestionan o disienten del discurso oficial.

El medio Interfax informó que la Fiscalía había requerido previamente una pena de siete años de prisión para Sergei Udaltsov, junto a una multa de 300.000 rublos. Finalmente, el tribunal militar optó por una condena de seis años, sin la imposición pública de la multa solicitada. Udaltsov, conocido como dirigente del Frente de Izquierda, fue arrestado a principios de enero de 2024, en un contexto de incremento de acciones judiciales contra opositores al gobierno liderado por Vladimir Putin.

Según consignó Interfax, Udaltsov ha sido identificado como una figura crítica con el presidente Putin, aunque sus posturas incluyen el respaldo a la invasión rusa de Ucrania y la anexión de Crimea y la región del Donbás. El activista también ha expresado críticas públicas hacia el político opositor Alexei Navalni, fallecido este año, así como hacia Ilia Yashin, condenado a ocho años y medio de cárcel por declarar sobre las actividades del ejército ruso, considerado por las autoridades como difusión de información falsa.

El caso de Udaltsov no es el único reciente en el que una persona que apoya la campaña militar en Ucrania enfrenta un proceso penal. Interfax recordó el caso de Igor Strelkov, también conocido como ‘Girkin’, quien fue líder de grupos armados en la región de Donetsk. En enero de 2024, un tribunal sentenció a Strelkov por incitar a actividades extremistas luego de que este expresara críticas hacia las decisiones del gobierno de Putin, a pesar de haber defendido la ofensiva sobre el territorio ucraniano.

De acuerdo con los registros difundidos por Interfax, Udaltsov ya había afrontado una condena en 2014, cuando recibió una pena de cuatro años y medio por organizar disturbios. Cumplió la totalidad de esa condena y fue liberado en agosto de 2017. El patrón de imputar cargos relacionados con el terrorismo y el extremismo contra activistas o líderes que expresan opiniones divergentes, incluso si apoyan parcialmente la política exterior rusa, ha sido señalado por organismos de derechos humanos y medios independientes como una estrategia para intensificar la presión sobre la disidencia interna.

La sentencia de Udaltsov evidencia el uso sostenido de la justicia militar y penal en Rusia para perseguir opiniones que, a juicio de las autoridades, contribuyen directa o indirectamente a la inestabilidad o desafían el orden estatal, aún si provienen de voces alineadas con parte de la agenda oficial, según reportó Interfax. Asimismo, las causas abiertas contra Yashin y el propio Strelkov reflejan el espectro amplio de figuras bajo observación, desde opositores tradicionales hasta aquellos que, siendo nacionalistas o simpatizantes de la política exterior rusa, cruzan límites establecidos por el Kremlin en sus expresiones públicas.

Interfax subrayó que los cargos de justificación del terrorismo se han convertido en herramientas habituales para la acción judicial contra la disidencia. En el caso de los activistas procesados en Ufá, a quienes Udaltsov apoyó mediante publicaciones en línea, la acusación sostiene que intentaron la creación de una organización terrorista con el objetivo de tomar el poder de forma violenta.

La condena contra Udaltsov se inscribe en un contexto de endurecimiento de las sanciones legales contra manifestaciones públicas consideradas como apoyo o promoción del terrorismo, definición que en la práctica se aplica en un espectro más amplio para incluir opiniones contrarias a la narrativa oficial. Según el relato de Interfax, el propio Udaltsov había afirmado en sus comunicaciones digitales su postura favorable a las acciones del gobierno ruso en Ucrania; no obstante, sus expresiones de apoyo a los activistas de Ufá motivaron la investigación y el posterior proceso judicial.

A lo largo de los últimos años, las cifras de personas arrestadas bajo cargos similares han ido en aumento. Los antecedentes de Udaltsov, junto a los de figuras como Strelkov y Yashin, delinean un panorama en el que la frontera entre lealtad política, libertad de expresión y delito penal presenta zonas difusas, lo que refuerza la percepción, mencionada por Interfax y otros medios, de una escalada en el control sobre la disidencia política en la Federación Rusa.