El documento emitido este jueves por el Ministerio de Transporte de Azerbaiyán confirma que los análisis realizados a los cilindros recuperados del avión siniestrado no detectaron presencia de sustancias explosivas. No obstante, el mismo informe sostiene la posibilidad de que el aparato resultara dañado por fragmentos metálicos en circunstancias que aún no se esclarecen completamente. Según publicó el Ministerio de Transporte y reportado por la prensa internacional, las autoridades mantienen activa la investigación sobre el origen de dichos restos, por lo que la pesquisa sigue abierta.

El ministerio detalló que el accidente involucró a una aeronave de la compañía Azerbaijan Airlines, ocurrida el 25 de diciembre de 2024 en las cercanías de Aktau. El avión, que había partido de Bakú con destino a Grozni, transportaba a 67 personas. El siniestro causó la muerte de 38 ocupantes y dejó cerca de treinta heridos, según consignó el informe oficial. El medio internacional encargado de reportar el suceso también señala que el avión fue forzado a desviarse debido a una densa niebla en Grozni, lo que frustró un intento de aterrizaje de emergencia en Majachkalá, en la república rusa de Daguestán.

En el análisis técnico, el documento detallado por el Ministerio de Transporte de Azerbaiyán subraya que los daños principales se localizaron en las tuberías del sistema hidráulico de la aeronave. Los especialistas identificaron roturas producidas al contactar con objetos sólidos, concretamente fragmentos metálicos provenientes del exterior, fabricados con una aleación basada en acero. A pesar del descarte de explosivos, los expertos mantienen la hipótesis de que estos restos podrían ser fragmentos de ojivas, si bien resta por determinar su procedencia exacta.

El relato dado por las autoridades rusas aportó una versión paralela de los hechos. De acuerdo con declaraciones recogidas por varios medios y confirmadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 25 de diciembre, defensa aérea rusa disparó dos misiles tras detectar tres drones ucranianos en el espacio aéreo de Grozni. Putin afirmó que, pese al lanzamiento, los proyectiles no impactaron directamente al avión, sino que estallaron a corta distancia de la aeronave. En palabras del mandatario citadas por la prensa: los daños sufridos por el avión "no fueron causados por un impacto directo de los misiles, sino por los fragmentos".

El piloto al mando interpretó los daños iniciales como una probable colisión con aves y se comunicó con el control aéreo ruso, que instruyó al equipo a efectuar un aterrizaje de emergencia en Majachkalá. Las condiciones meteorológicas adversas en Grozni —especialmente la niebla— propiciaron que la tripulación se dirigiera alternativamente a Aktau, donde finalmente se registró el siniestro. Los informes oficiales citados por el Ministerio de Transporte de Azerbaiyán describen que tras el accidente se evaluó también la posibilidad de una explosión interna, vinculada a una bombona de oxígeno, como una de las causas hipotéticas de la pérdida de control de la aeronave, aunque estas sospechas no han encontrado apoyo en los análisis de laboratorio.

El evento motivó un cruce de versiones y atribuciones de responsabilidad. Según consignó el medio internacional, el presidente de Rusia centró la responsabilidad última en la presencia de drones ucranianos sobrevolando Grozni, mientras pidió perdón a los allegados de las víctimas y lamentó públicamente lo que denominó una "tragedia". Por su parte, las autoridades ucranianas responsabilizaron a Moscú por el accidente y reiteraron sus demandas durante los primeros días de las investigaciones.

El informe divulgado por el Ministerio de Transporte de Azerbaiyán, junto a los distintos testimonios recogidos por medios internacionales, subraya que, si bien no se han hallado rastros de explosivos ni de una bomba interna, el daño resultó letal para la aeronave y sus ocupantes debido al impacto de objetos metálicos cuya identificación continúa pendiente. La investigación permanece en curso, sin descartar la hipótesis de que la causa haya sido el daño por restos de ojivas de misiles, un elemento central que todavía no ha sido plenamente resuelto, según concluye la documentación oficial revisada por los medios.

Las consecuencias inmediatas de la catástrofe incluyeron la muerte de, al menos, 38 personas y heridas de distinta gravedad en casi treinta personas a bordo. Los informes de la prensa destacan que el accidente modificó los protocolos de vuelo y las medidas de control en la zona, en especial en rutas cercanas a espacios aéreos disputados o bajo vigilancia militar activa. Las acciones posteriores de los gobiernos involucrados también han sido objeto de seguimiento por parte de medios internacionales, que continúan evaluando tanto las causas técnicas como las responsabilidades geopolíticas asociadas al incidente aéreo de diciembre de 2024, según las últimas publicaciones oficiales y reportes independientes.