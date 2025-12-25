Trump aprovecha su mensaje por Navidad para cargar contra "la escoria de la izquierda radical"

Durante una conversación telefónica con menores realizada con motivo de la tradicional vigilancia navideña de NORAD, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que hará lo posible para impedir que un “Papá Noel malo” entre en el país y aseguró que se debe verificar que Santa Claus “se esté portando bien”. A lo largo de la actividad, en la que niños de diferentes estados llamaron al Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte para seguir la ruta de Santa, Trump puntualizó: “Queremos asegurarnos de que no haya infiltrados, que no estemos infiltrando en nuestro país a un Santa malo”, como citó el medio Europa Press. Este intercambio precedió al mensaje navideño del mandatario, en el que combinó saludos festivos con declaraciones políticas y valoraciones de su gestión.

Según reportó Europa Press, el mensaje publicado por Trump en su cuenta de Truth Social incluyó un saludo festivo dirigido tanto a sus simpatizantes como a sus críticos más acérrimos. En sus palabras: “Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero fracasa miserablemente”. Trump utilizó el espacio para arremeter contra adversarios políticos y reiterar sus posiciones sobre temas centrales de su administración.

A lo largo de su pronunciamiento, el presidente defendió las acciones impulsadas desde el regreso de su gobierno a la Casa Blanca en enero, destacando transformaciones en materia migratoria, económica y de seguridad. “Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en deportes femeninos, transgénero para todos ni fuerzas de seguridad débiles”, señaló, de acuerdo con Europa Press. Trump subrayó que esas medidas corresponden a una nueva etapa en la cual el país, según sus propias palabras, “es respetado de nuevo, quizá más que nunca antes”.

En cuanto a indicadores económicos y de seguridad, el mandatario resaltó, siempre según información de Europa Press, la solidez del mercado de divisas y afirmó que los principales índices de criminalidad han alcanzado niveles mínimos de las últimas décadas. Además, afirmó: “Sin inflación y un PIB del 4,3, dos puntos mejor de lo esperado”. Trump vinculó el desempeño económico favorable a los aranceles introducidos durante los meses anteriores, los cuales, sostuvo, han aportado “billones de dólares en crecimiento y prosperidad, además de la Seguridad Nacional más fuerte que se ha tenido nunca”.

Como remate a su mensaje, el presidente concluyó: “Que Dios bendiga a Estados Unidos”.

Europa Press detalló que la combinación del saludo navideño y el repaso a las políticas implementadas refleja una estrategia habitual del mandatario para vincular celebraciones tradicionales con el repaso de logros de su gestión. Las redes sociales y las transmisiones directas continúan siendo una vía frecuentada por Trump para difundir estos mensajes, caracterizados por un lenguaje directo y la reiteración de los temas que han predominado a lo largo de su mandato, especialmente en lo referente a la inmigración, la economía y la seguridad nacional.

Durante la interacción telefónica con los niños, el tema del “Papá Noel bueno” también funcionó como una metáfora ligada a su discurso sobre la protección de las fronteras. En la conversación, Trump insistió: “Queremos asegurarnos de que Santa es una persona muy buena”, reforzando la idea de vigilancia y control.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, tanto el mensaje en Truth Social como la conversación con los niños formaron parte del despliegue mediático habitual de la temporada festiva, en el que el presidente utiliza las festividades no solo para enviar saludos, sino también para reafirmar las líneas centrales de su administración y la narrativa de confrontación con sus opositores.

La aparición de Trump, tanto en la red social como en la tradicional interacción con NORAD, se desarrolla en un contexto político marcado por la polarización y la proximidad de nuevos desafíos electorales. Europa Press puntualizó que la combinación de tono festivo y retórica política sigue caracterizando la relación del presidente con la opinión pública, manteniendo la atención tanto de partidarios como de adversarios.