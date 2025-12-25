Sonia Bermúdez destaca "el trabajo, la ambición y la fuerza" de España por sus "logros" en 2025

“Lo hicimos ante más de 55.000 aficionados, un récord histórico que representa el apoyo, la pasión y el compromiso de todos vosotros”, afirmó Sonia Bermúdez, entrenadora de la selección femenina de fútbol de España, al recordar la reciente victoria nacional frente a Alemania en la final de la Liga de Naciones. Según reportó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el encuentro de vuelta tuvo lugar el 2 de diciembre de 2025 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde la selección española se impuso por 3-0, tras un empate a cero en el partido de ida jugado en Kaiserslautern.

De acuerdo con la información difundida por la RFEF, Bermúdez dedicó este triunfo a la afición y subrayó que el apoyo del público fue determinante para alcanzar los éxitos recientes. El triunfo ante Alemania significó la conquista del segundo título en la Liga de Naciones para España, además de haber recuperado el primer puesto en el ranking internacional de la FIFA y de finalizar como subcampeonas en la Eurocopa de 2025. Según destacó Bermúdez, el equipo nacional ha experimentado un año “inolvidable” y reafirmó la importancia del trabajo y el esfuerzo colectivo para lograr estos resultados.

Tal como publicó la RFEF, Bermúdez reflexionó sobre el recorrido del equipo a lo largo del año y valoró cada logro alcanzado en 2025, desde la recuperación del liderato mundial hasta la histórica final europea. En un video difundido públicamente, la seleccionadora recalcó: “Este 2025 nos ha regalado momentos inolvidables. Nuestra selección ha recuperado la primera posición del ranking FIFA, hemos alcanzado la final de la Eurocopa y hace apenas unos días conquistamos nuestra segunda Nations League”.

La entrenadora identificó el respaldo de los aficionados como una pieza central de los logros nacionales y apuntó que los jugadores se nutren del entusiasmo y la cercanía de quienes los acompañan, tanto en las gradas como a la distancia. “Cada uno de estos logros refleja el trabajo, la ambición y la fuerza de este equipo, pero también el impulso que nos dais en cada paso”, dijo Bermúdez en su mensaje navideño dirigido a la afición desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

El 2025 cerró con la selección española femenina consolidada entre las potencias futbolísticas del continente y proyectando sus retos para el próximo año. Según informó la RFEF, en palabras de su seleccionadora, el equipo ya planifica la clasificación al Mundial de Brasil 2026 y la posibilidad de sumar una tercera corona en la Liga de Naciones. “Afrontamos el 2026 con la misma ilusión y ganas. Trabajaremos para sellar nuestro billete al Mundial de Brasil y lucharemos por volver a conquistar una nueva edición de la Nations League”, adelantó Bermúdez, marcando la hoja de ruta para la temporada venidera.

En su mensaje, la seleccionadora española incluyó un saludo de fin de año y deseos para las fiestas, vinculado con la actividad deportiva y la conexión con la comunidad aficionada. “Desde la casa del fútbol español, os envío mis mejores deseos para esta Navidad. Que disfrutéis de estas fiestas y viváis muchos momentos especiales junto a vuestros seres queridos. Gracias por vuestro apoyo y felices fiestas”, expresó Bermúdez, de acuerdo con la grabación reproducida por la RFEF.

Estos logros recientes, según detalló la Federación en su valoración anual, marcan uno de los períodos más exitosos para la selección nacional femenina. El récord de asistencia en el Riyadh Air Metropolitano simbolizó, en palabras de la entrenadora y de la institución, el crecimiento del fútbol femenino y el respaldo constante de la afición en escenarios nacionales e internacionales. La recuperación del liderazgo en el ranking FIFA y el desempeño en los torneos continentales amplían la proyección global del equipo, que cuenta con el objetivo de seguir sumando logros en los próximos desafíos competitivos.