Agencias

Siria anuncia la detención del líder de Estado Islámico en Damasco

Guardar

Las autoridades sirias han anunciado este miércoles la detención de Taha al Zubi, líder de Estado Islámico en la gobernación de Damasco, en un operativo llevado a cabo junto a la Coalición Internacional contra la organización terrorista.

"La operación resultó en la detención del líder de la organización terrorista en Damasco, Taha al Zubi, apodado 'Abu Omar Tabia', y de varios de sus colaboradores. Se le incautaron un cinturón explosivo y un arma militar", ha confirmado el jefe las Fuerzas de Seguridad Interna en la citada región siria, Ahmed al Dalati, en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA.

La captura de Al Zubi ha tenido lugar en la localidad de Muadamiyat, en el marco de una "precisa operación de seguridad dirigida contra un escondite de la organización terrorista" Estado Islámico y "tras una vigilancia meticulosa y un intenso seguimiento de inteligencia", ha precisado el también general de brigada sirio.

Dalati ha celebrado que la detención de supone "un duro golpe" para el grupo yihadista y "confirma el alto nivel de preparación de nuestras fuerzas de seguridad para hacer frente a cualquier amenaza a la seguridad de la provincia (de Damasco) y sus alrededores".

"Enviamos un mensaje claro a cualquiera que se atreva a participar en actividades terroristas u ofrecer apoyo a Estado Islámico: la justicia los alcanzará dondequiera que estén, y no encontrarán refugio en nuestra tierra. La seguridad de Siria es una línea roja, y seguiremos atacando con mano de hierro hasta la completa erradicación de los remanentes del terrorismo y sus escondites", ha aseverado.

Al menos cinco personas han muerto en los bombardeos lanzados el pasado viernes por la Coalición liderada por Estados Unidos sobre supuestos objetivos de Estado Islámico en Deir Ezzor, en el este de Siria, unos ataques en represalia por la muerte de de tres estadounidenses --dos soldados y un civil-- en una acción de un presunto miembros de la organización terrorista en Palmira el pasado 13 de diciembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania

En una declaración realizada en Castel Gandolfo, el jefe de la Iglesia católica instó a las autoridades rusas a reconsiderar su postura, pidiendo que la celebración sea ocasión de convivencia y apelando al deseo de una jornada sin violencia en Ucrania

El Papa León XIV expresa

Al menos dos muertos y 20 heridos por una explosión en una residencia de ancianos en Pensilvania

Equipos de rescate buscan sobrevivientes tras una serie de explosiones y un incendio originados por una fuga de gas, mientras varios lesionados reciben atención médica en diferentes hospitales, según autoridades de Bristol, Pensilvania

Al menos dos muertos y

Al menos cinco muertos en un atentado suicida en una mezquita del noreste de Nigeria

Al menos cinco muertos en

Kast plantea a Noboa la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuel

Durante su gira por Sudamérica, el mandatario electo chileno propuso unir esfuerzos regionales para facilitar el regreso de ciudadanos sin papeles a Venezuela, subrayando la necesidad de decisiones coordinadas con otros gobiernos latinoamericanos y respeto a los derechos humanos

Kast plantea a Noboa la

Asesinado en Líbano un exoficial del Ejército sirio durante el mandato de Al Asad

El fallecimiento de Ghassan al Sajni, identificado por las autoridades libanesas como excomandante militar sirio, revela la llegada de figuras del antiguo régimen derrocado a territorio vecino tras una disputa financiera que terminó en un violento ataque

Asesinado en Líbano un exoficial