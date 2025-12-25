Siria anuncia la detención del líder de Estado Islámico en Damasco

Las autoridades sirias han anunciado este miércoles la detención de Taha al Zubi, líder de Estado Islámico en la gobernación de Damasco, en un operativo llevado a cabo junto a la Coalición Internacional contra la organización terrorista.

"La operación resultó en la detención del líder de la organización terrorista en Damasco, Taha al Zubi, apodado 'Abu Omar Tabia', y de varios de sus colaboradores. Se le incautaron un cinturón explosivo y un arma militar", ha confirmado el jefe las Fuerzas de Seguridad Interna en la citada región siria, Ahmed al Dalati, en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA.

La captura de Al Zubi ha tenido lugar en la localidad de Muadamiyat, en el marco de una "precisa operación de seguridad dirigida contra un escondite de la organización terrorista" Estado Islámico y "tras una vigilancia meticulosa y un intenso seguimiento de inteligencia", ha precisado el también general de brigada sirio.

Dalati ha celebrado que la detención de supone "un duro golpe" para el grupo yihadista y "confirma el alto nivel de preparación de nuestras fuerzas de seguridad para hacer frente a cualquier amenaza a la seguridad de la provincia (de Damasco) y sus alrededores".

"Enviamos un mensaje claro a cualquiera que se atreva a participar en actividades terroristas u ofrecer apoyo a Estado Islámico: la justicia los alcanzará dondequiera que estén, y no encontrarán refugio en nuestra tierra. La seguridad de Siria es una línea roja, y seguiremos atacando con mano de hierro hasta la completa erradicación de los remanentes del terrorismo y sus escondites", ha aseverado.

Al menos cinco personas han muerto en los bombardeos lanzados el pasado viernes por la Coalición liderada por Estados Unidos sobre supuestos objetivos de Estado Islámico en Deir Ezzor, en el este de Siria, unos ataques en represalia por la muerte de de tres estadounidenses --dos soldados y un civil-- en una acción de un presunto miembros de la organización terrorista en Palmira el pasado 13 de diciembre.