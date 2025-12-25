Rusia dice que continuará los contactos con EEUU una vez "analice" los resultados de las últimas reuniones

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, señaló que no está prevista una conversación directa entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, aunque Putin envió un telegrama con motivo de la Navidad, según reportó la agencia rusa de noticias Interfax. Ante preguntas por posibles contactos inmediatos a alto nivel entre Moscú y Washington, Peskov afirmó que cualquier avance depende primero del análisis de los documentos presentados en los recientes diálogos bilaterales.

Tal como informó Interfax, el gobierno ruso ha comunicado que continúa evaluando la información trasladada por el enviado especial Kirill Dimitriev al término de sus recientes contactos con Estados Unidos respecto a posibles avances hacia un acuerdo de paz en Ucrania. Peskov indicó que el equipo de Putin está revisando la documentación recogida en dichos encuentros antes de que el jefe de Estado ruso decida cómo proceder con las comunicaciones con Washington. El portavoz subrayó: “Estamos analizando lo que Dimitriev entregó a Putin. Posteriormente, dependiendo de las decisiones que adopte el jefe de Estado, continuaremos nuestras comunicaciones con los estadounidenses”.

Interfax añadió que el Kremlin descartó cualquier plan de conversación telefónica entre los mandatarios en la jornada actual, limitándose el contacto a una felicitación navideña remitida formalmente por el líder ruso a su homólogo estadounidense. De fondo, persiste el interés de Moscú en evaluar las posibilidades para un eventual acercamiento hacia una solución negociada en Ucrania, aunque Peskov condicionó cualquier paso adicional a la valoración del material enviado por Dimitriev y las decisiones personales de Putin.

En otro aspecto abordado por el portavoz del Kremlin, el mensaje navideño del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, fue objeto de críticas. Dimitri Peskov catalogó el discurso de Zelenski como “verdaderamente extraño” y puso en cuestión la capacidad del líder ucraniano para tomar resoluciones adecuadas en busca de una salida política y diplomática al actual enfrentamiento. En su mensaje, Zelenski apeló a un llamado a la paz para Ucrania y reconoció que la población enfrenta las festividades “en un momento difícil”, haciendo alusión al conflicto iniciado tras la orden de invasión emitida por Putin en febrero de 2022.

El seguimiento de las gestiones iniciadas en las últimas semanas —según consignó Interfax— se encuentra supeditado al análisis interno del Kremlin sobre los documentos e informaciones aportadas tras los encuentros. Al mismo tiempo, las reacciones rusas al posicionamiento ucraniano y las comunicaciones formales con Estados Unidos marcan el ritmo de un posible diálogo futuro sobre Ucrania, sin compromisos inmediatos anunciados por las autoridades de Moscú.

El conflicto en territorio ucraniano ha sido motivo de intercambios diplomáticos recientes entre Estados Unidos y Rusia, centrados en propuestas dirigidas a explorar una eventual vía de negociación. Kirill Dimitriev, enviado especial ruso, entregó a Putin la información relevante de las rondas de contacto más recientes; la decisión de continuar el proceso comunicativo con Washington dependerá directamente, de acuerdo con lo expuesto por Peskov, del análisis que el propio presidente ruso realice de estos materiales.

Mientras tanto, la administración rusa mantiene abiertas las posibilidades de continuar el contacto con Estados Unidos en relación con el conflicto ucraniano, pero ha puesto énfasis en que cualquier paso en ese sentido requerirá previamente una decisión formal de Putin, según reiteró el portavoz del Kremlin en sus declaraciones recogidas por Interfax.