Israel detiene a un hombre sospechoso de espiar para Irán y fotografiar la vivienda de un ex primer ministro

Vadim Kupriyanov, residente en Rishon LeZion, habría entregado imágenes tomadas en distintas ciudades de Israel y en su propia localidad tras recibir peticiones atribuibles a la Inteligencia iraní, según consignó la policía local. El caso incluye la captura de fotografías en las inmediaciones de la vivienda del ex primer ministro Naftali Bennett. Las autoridades israelíes le acusan de cometer delitos relacionados con la seguridad nacional, presuntamente trabajando bajo instrucciones de representantes de Teherán. El anuncio de la detención se produjo luego de una investigación en curso en la que participan varios organismos de seguridad, informó la policía a través de la red social X.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la policía detalló que Kupriyanov fue localizado tras detectarse que había estado presente y tomado imágenes cerca de la residencia de Bennett. Como parte de las diligencias se ha hecho público que la persona investigada recibió el encargo de adquirir una cámara especial para automóviles, instrumento que consideraban necesario para la misión que le fue encomendada. Según las autoridades, durante los interrogatorios Kupriyanov manifestó que sus conexiones implicaban la presentación de fotografías de varios lugares, a cambio de dinero proveniente de estos presuntos contactos iraníes.

El ex jefe del gobierno israelí, Naftali Bennett, se refirió al caso a través de su cuenta de X, donde publicó: “Los esfuerzos de Irán para dañarme no me detendrán en mi misión vital”. Estas declaraciones llegan después de que Bennett también fuera víctima reciente de un ciberataque. Según lo detalló el propio ex mandatario y las investigaciones policiales, este ataque permitió a los delincuentes acceder a su cuenta de Telegram, además de obtener acceso a sus contactos y conversaciones privadas en la plataforma.

La investigación sobre el caso reveló que la persona arrestada, además de recolectar fotografías cerca de la vivienda de Bennett, habría entregado imágenes tomadas en su ciudad de residencia y en otras urbes, siempre como parte de la colaboración propuesta desde el exterior. El intercambio tendría como recompensa diversas cantidades de dinero, según la información difundida por la policía israelí y recogida por el medio.

En el marco de operativos recientes destinados a proteger la seguridad nacional, las fuerzas de seguridad de Israel han informado sobre el desmantelamiento de varios complots que tendrían relación con organizaciones iraníes. Entre los planes detectados se incluyen alternativas para atentar directamente contra funcionarios públicos israelíes de alto rango. La policía mencionó, según reportó el medio, que varios de estos intentos estarían orientados a reclutar a ciudadanos israelíes para actuar en el asesinato de figuras destacadas, como el actual primer ministro Benjamin Netanyahu.

El medio informó que la policía subrayó la gravedad de los hechos imputados y explicó que el arresto de Kupriyanov se inscribe en un contexto de vigilancia reforzada ante amenazas externas. El caso se suma a otros registrados en meses recientes, que exponen intentos de inteligencia extranjera para operar dentro del territorio israelí mediante contactos y colaboraciones locales.

La publicación policial en redes sociales advirtió que estas actividades se están investigando en profundidad, y que se busca determinar si existen otros individuos implicados en tareas similares. El comunicado oficial incide en la existencia de órdenes concretas recibidas desde el exterior para obtener información visual sobre ubicaciones estratégicas o vinculadas a figuras políticas, a cambio de gratificaciones económicas.

Las autoridades de seguridad han reiterado en distintas oportunidades, según lo recogió el medio, la preocupación por iniciativas de actores extranjeros que emplean Internet y mensajería cifrada con el objetivo de captar a ciudadanos israelíes. Las estrategias identificadas por los cuerpos de seguridad han abordado tanto recursos tecnológicos como métodos tradicionales de espionaje, desde el contacto directo hasta el uso de cámaras optimizadas para la grabación discreta de vídeos o la toma de fotografías.

El mes en curso se reportó que la cuenta Telegram de Bennett fue vulnerada, sumando este incidente a la lista de ataques digitales orientados a obtener información sensible o comprometer la seguridad del ex primer ministro. La policía y los servicios de inteligencia señalaron, según la publicación del medio, que las amenazas de origen iraní continúan representando un foco de atención prioritario para los departamentos encargados de proteger a altos representantes estatales y frenar filtraciones de datos de relevancia nacional.

El arresto de Kupriyanov abre nuevas líneas de investigación sobre el alcance de las redes de espionaje y la posible existencia de otros colaboradores dentro de Israel. El análisis de los dispositivos electrónicos incautados y de las transacciones económicas detectadas forma parte de las pesquisas destinadas a reconstruir la estructura de los contactos mantenidos con elementos asociados a la inteligencia iraní, detalló el medio.

Además, el caso reactiva el debate interno en la sociedad israelí sobre el nivel de vigilancia ejercida sobre figuras del gobierno y ciudadanos susceptibles de ser objeto de captación por servicios de inteligencia extranjeros. Las autoridades han instado tanto a la población como a los funcionarios públicos a extremar las precauciones en el manejo de la información privada y alertar ante cualquier contacto sospechoso o intento de extorsión digital.

Las medidas adoptadas por los servicios de seguridad, de acuerdo con el reporte, incluyen el fortalecimiento de los protocolos de protección para altos funcionarios y la actualización de las herramientas tecnológicas para detectar espionaje y ciberataques. Las investigaciones continúan abiertas para determinar la magnitud de las operaciones fomentadas desde el exterior, así como la posible extensión de estas actividades en otras regiones del país.