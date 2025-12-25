Haaland hace caso a Guardiola como prueba la báscula

Una imagen publicada en redes sociales mostró a Erling Haaland sobre una báscula, indicando un peso de 94,4 kilogramos, en respuesta a los comentarios de control físico realizados por su entrenador. El delantero del Manchester City acompañó la fotografía con el mensaje “todo bien”, confirmando que había seguido las pautas establecidas durante el receso por las fiestas. De acuerdo con el medio que informó sobre el hecho, este gesto surgió tras una advertencia pública del entrenador Pep Guardiola respecto al peso de sus jugadores luego de Navidad.

El medio detalló que Guardiola había sido explícito en su mensaje previo a la reincorporación del plantel tras el descanso. “Cada jugador tiene que respetar su peso”, afirmó el técnico español, quien puntualizó que estaría presente el 25 para revisar cuántos kilos habían sumado sus dirigidos. Guardiola advirtió que cualquier futbolista que no se encontrara en los parámetros físicos requeridos se quedaría fuera del encuentro contra el Nottingham Forest, programado para el sábado siguiente.

Tras estas declaraciones, la respuesta de Haaland atrajo la atención en redes sociales. Tal como publicó la fuente, el futbolista noruego eligió la vía del humor para mostrar que cumplió las indicaciones, compartiendo una foto que revela su peso actual en los valores considerados óptimos por el cuerpo técnico del club. Esta publicación también buscó transmitir tranquilidad sobre su estado físico a aficionados y prensa.

Guardiola, según reportó el medio, no suele dejar margen de improvisación durante los periodos vacacionales y considera el control del peso como una cuestión clave en su modelo de gestión. Estas medidas buscan mantener a los jugadores en el máximo nivel competitivo, evitando que los excesos propios de las celebraciones afecten el rendimiento colectivo. El entrenador suele insistir en que el respeto a las rutinas y parámetros de preparación física constituye una de las exigencias principales para formar parte de la plantilla titular.

De acuerdo con los antecedentes consignados, las revisiones de peso forman parte de la disciplina interna del Manchester City bajo la conducción de Guardiola. El técnico ha manifestado en diferentes ruedas de prensa que otorga gran importancia a estos controles para asegurar la disponibilidad de todos sus jugadores durante el exigente calendario de la Premier League, especialmente tras las fechas festivas que pueden invitar a la relajación de los hábitos alimenticios y de entrenamiento.

Haaland, con su reacción pública, se alineó a esas demandas y mostró predisposición para retomarlas tras la pausa. El comportamiento del delantero noruego ha sido señalado por la prensa deportiva como una muestra de adaptación y química con el estilo de dirección que impulsa Guardiola, donde el profesionalismo y el cuidado personal ocupan un lugar central.

La publicación de la imagen, consignó el medio, fue interpretada por diversos analistas como una manera de rebajar tensiones y de fortalecer el vínculo entre entrenador y jugador en un momento crítico de la campaña. La expectativa de Guardiola es que este tipo de control sirva como ejemplo para el resto del vestuario, reforzando el mensaje dirigido al grupo.

El peso de Haaland y su cumplimiento con las expectativas del cuerpo técnico se produjeron en la antesala del encuentro frente al Nottingham Forest, un partido relevante para las aspiraciones del Manchester City en la competición local. La respuesta del delantero se presentó como una garantía para asegurar su presencia en el choque y para reiterar su compromiso con los objetivos del club bajo la dirección de Guardiola.

La decisión de Haaland de compartir su estatus físico y la reacción de Guardiola confirman la importancia que ambas partes atribuyen a la preparación integral del plantel. Según reflejó la fuente, la dinámica entre jugador y entrenador continúa desarrollándose en torno a la exigencia y el rigor, factores que caracterizan al conjunto dirigido por el técnico español.