Durante una comparecencia reciente, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, destacó que los mecanismos de diálogo entre China e India permanecen activos y la situación en la frontera común no ha presentado alteraciones significativas, de acuerdo con información publicada por el diario estatal chino 'Global Times'. Lin manifestó que ambos gobiernos mantienen abiertos sus canales diplomáticos y que la estabilidad predomina en la zona limítrofe, contexto en el que surgieron declaraciones dirigidas a Estados Unidos sobre la postura frente a la relación bilateral asiática.

Según consignó 'Global Times', funcionarios chinos sostienen que Washington estaría manipulando la percepción internacional sobre la estrategia defensiva de China. Las autoridades de Pekín rechazan afirmaciones provenientes del Pentágono acerca de una supuesta intención china de aprovechar la disminución de las tensiones en la frontera para fortalecer la relación bilateral con Nueva Delhi y limitar la cooperación militar entre India y Estados Unidos. El portavoz Lin reiteró que China “se opone a comentarios injustificados sobre este tema por parte de cualquier país”, en clara referencia a los recientes mensajes oficiales estadounidenses.

El medio chino también reportó que, luego de varios episodios de tensión entre China e India en las últimas décadas, especialmente en puntos disputados de la frontera, ambas partes realizaron esfuerzos concretos para evitar una escalada del conflicto. En octubre, los gobiernos de ambos países refrendaron un acuerdo firmado el año anterior que regula las actividades de patrullaje y previene enfrentamientos en el valle del río Galwan, zona de frecuente disputa. El compromiso busca “mantener la paz y la estabilidad”, según informaciones recogidas por 'Global Times', y refuerza la voluntad de preservar la calma en áreas fronterizas.

Las fricciones históricas entre China e India tienen como epicentro dos áreas ampliadas. Por un lado, se encuentra el territorio del estado indio de Arunachal Pradesh, aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados, cuya soberanía Beijing reclama al considerarlo parte de la región autónoma del Tíbet. Al norte, en la región de Cachemira, ambos países difieren respecto a la delimitación de la Línea de Control Actual (LAC), que ejerce de frontera de facto en la zona de Ladaj. Mientras tanto, India sostiene su demanda sobre el territorio de Aksai Chin, bajo control administrativo chino.

Según informó 'Global Times', el intercambio de acusaciones entre China y Estados Unidos responde a un contexto regional donde la diplomacia busca prevenir nuevos incidentes armados y estabilizar la región montañosa, foco de traspasos militares y de confrontaciones en el pasado reciente. Los portavoces chinos insisten en que la intervención de terceras potencias no contribuye a la mejora de las relaciones bilaterales ni al desarrollo de canales de entendimiento autónomos entre Nueva Delhi y Pekín.

Asimismo, la posición expresada por el Ministerio de Exteriores de China enfatiza la necesidad de evitar interpretaciones externas acerca del alcance de los acuerdos entre ambos países asiáticos. El ministerio defendió el derecho de China e India a gestionar sus diferencias territoriales mediante negociaciones directas y procedimientos diplomáticos, subrayando el rechazo categórico a cualquier atribución de intenciones por parte de actores externos, según reiteró el medio 'Global Times'.

Las autoridades indias, aunque no formaron parte de las declaraciones recogidas por el medio chino, mantienen su postura respecto a la soberanía de Aksai Chin y a la gestión de la LAC, reclamos que permanecen sin resolución definitiva. Por su parte, Beijing mantiene su reivindicación sobre Arunachal Pradesh e insiste en el apego a los acuerdos alcanzados para reducir fricciones, apuntó 'Global Times'. Ambos gobiernos han acordado mantener patrullajes disciplinados y estrictamente regulados, con el fin de disminuir el riesgo de incidentes en el terreno.

De acuerdo con lo publicado por 'Global Times', las relaciones bilaterales entre China e India, aunque marcadas por episodios de tensión en décadas recientes, reciben atención prioritaria en la política exterior de ambos países. La reciente acusación de China contra Estados Unidos por, supuestamente, tratar de distorsionar la naturaleza defensiva de sus medidas en la frontera, ocurre en un momento en que tanto Pekín como Nueva Delhi buscan reforzar la estabilidad y resolver disputas mediante mecanismos diplomáticos bilaterales.