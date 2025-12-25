Cayetano Martínez de Irujo y su mujer, ausentes en la Nochebuena familiar de Liria

Pese a la expectación generada en torno a la asistencia de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a la velada familiar en el Palacio de Liria, la pareja terminó optando por pasar la Nochebuena con la familia de ella, según fuentes citadas por allegados a los Martínez de Irujo. Este cambio en las previsiones, que tuvo lugar en el primer año de matrimonio de Cayetano y Mirjan, descartó que ambos acudieran al tradicional encuentro navideño de los Alba, una cita que había despertado especial interés tras los gestos públicos de reconciliación entre los hermanos.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la presencia de la pareja era particularmente esperada, pues se trataba de la primera Navidad después de la boda del conde de Salvatierra y Bárbara Mirjan, lo que añadía un componente simbólico a la reunión en la historia reciente de la Casa de Alba. El duque de Alba había realizado una invitación formal a su hermano menor ante los medios durante el mes de noviembre, señal que interpretaron como un paso relevante en el acercamiento de ambos. Según detalló la fuente, la atmósfera entre los hermanos parecía haberse distendido, alimentando la idea de que los lazos familiares habían vuelto a fortalecerse.

Horas antes de la cena, Inka Martí, esposa de Jacobo Siruela, deslizó en declaraciones al margen de la celebración que desconocía si su cuñado Cayetano llegaría a la reunión familiar, mientras que Eugenia Martínez de Irujo, también presente, optó por no responder a las preguntas sobre el asunto. El contexto mediático alrededor de los Martínez de Irujo hizo que cualquier información relativa a la asistencia o ausencia de Cayetano acaparara la atención, especialmente en una jornada señalada por reuniones familiares.

Según Paloma Barrientos, periodista consultada por el medio, la ausencia de Cayetano Martínez de Irujo y su esposa no obedecía a nuevas polémicas ni a distanciamientos con sus hermanos, sino a una cuestión de organización familiar habitual en parejas recién casadas. El conde de Salvatierra, a pesar de su papel dentro de la aristocracia española, habría decidido repartir las celebraciones navideñas entre su familia y la de su esposa, priorizando en esta ocasión la cena con sus suegros. Así, no pudo corresponder a la invitación de su hermano mayor, quien ya había reservado lugar para ambos en la mesa del palacio.

La celebración de la Nochebuena en el Palacio de Liria, según publicó la fuente, contó con la asistencia de otros integrantes de la familia, entre ellos Jacobo Siruela e Inka Martí, Eugenia Martínez de Irujo con Narcís Rebollo, los duques de Húescar, Carlos Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, y los condes de Osorno, Fernando Fitz-James Stuart y Belén Corsini. Estos nombres conformaron el núcleo familiar presente en la emblemática residencia de los Alba para una de las cenas más emblemáticas del calendario familiar.

El medio recogió que la pequeña de la Casa de Alba, Eugenia Martínez de Irujo, evitó hacer declaraciones que pudieran avivar el interés mediático acerca de los motivos de la ausencia de su hermano. Esta cautela respondió a la notoriedad que tienen los Martínez de Irujo en la prensa española, donde cualquier detalle acerca de sus encuentros o desencuentros familiares tiende a convertirse en noticia, más aún en fechas significativas.

Como señaló la periodista Paloma Barrientos, el hecho de que Cayetano Martínez de Irujo pasara la Nochebuena fuera de Liria respondió únicamente a los equilibrios familiares habituales, que llevan a las parejas a repartir las festividades entre ambas familias. El conde de Salvatierra y su esposa, Bárbara Mirjan, mantuvieron esta dinámica pese a las expectativas generadas, dando prioridad a la convivencia con la familia de ella.

La información difundida llevó a descartar cualquier connotación conflictiva en la decisión de la pareja. Lejos de interpretaciones relacionadas con tensiones internas en la familia, los hechos se inscribieron en una lógica cotidiana para muchos matrimonios recientes. Según consignó el medio, el duque de Alba, hermano mayor de Cayetano, había realizado gestos claros de acercamiento durante el último año, incluidas apariciones públicas conjuntas que consolidaron la imagen de reconciliación entre los hijos de doña Cayetana.

La cita navideña en el Palacio de Liria, que tradicionalmente reúne a los descendientes de la Casa de Alba, se celebró con normalidad, incorporando a los miembros activos de la familia y manteniendo la costumbre de juntar a varias generaciones bajo el mismo techo. La ausencia de Cayetano Martínez de Irujo y de Bárbara Mirjan constituyó un hecho relevante por el contexto previo de reconciliación familiar y por tratarse de una de las primeras grandes festividades para la pareja desde su enlace.