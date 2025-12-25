2025 se consolida como un año de descenso migratorio frente a los repuntes de 2023 y 2024

El descenso en el número de migrantes que han llegado este año a las Islas Canarias se ha situado muy por debajo de las cifras registradas en los dos años previos, cuando se alcanzaron máximos históricos según los balances oficiales. El medio gubernamental reportó que, hasta el 15 de diciembre de 2025, han entrado al archipiélago canario 17.555 personas en situación irregular, lo que representa un 59,9% menos respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra alcanzó las 43.737. Con esta disminución, Canarias se ubica lejos de los datos de 2023 y de la llamada “crisis de los cayucos” registrada en 2006, año en el que llegaron a la región 31.678 migrantes.

Según informó el medio gubernamental, el año 2025 muestra un cambio de tendencia respecto a los incrementos de entradas irregulares experimentados en 2023 y 2024. Hasta la fecha indicada, España ha contabilizado un total de 35.935 llegadas de migrantes sin autorización tanto por mar como por tierra. Este número implica una reducción del 40,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde se sumaron 60.311 entradas. El descenso interanual ha sido consistente en ambas vías de acceso, con mayor incidencia en la marítima.

El medio detalló que, si se comparan los datos de 2025 con el resto de la década, las cifras actuales quedan por debajo de los niveles alcanzados en cinco de los últimos ocho años. Solo superan los registros de 2017, con 28.349; de 2019, con 32.513; y de 2022, con 30.048. El máximo histórico de llegadas irregulares a España continúa siendo el de 2018, cuando se anotaron 64.298 entradas. Los años 2024 y 2023 también se destacan por sus cifras elevadas, 63.970 y 56.852 respectivamente, seguidos por los datos de 2021 (41.945) y 2020 (41.861). El balance actual sitúa a 2025 como el sexto año con más llegadas irregulares de la última década.

En relación al desglose por modalidad, el Ministerio de Inclusión reunió datos que muestran que entre el 1 de enero y el 15 de diciembre, 32.212 migrantes arribaron de forma no autorizada a España por vía marítima, un 44,3% menos que los 57.833 registrados en el mismo intervalo anual precedente. En total, este año se contabilizaron 1.209 embarcaciones que transportaban personas migrantes, lo que implica una reducción de 518 naves respecto a 2024.

Respecto a la distribución geográfica, 14.627 personas migrantes llegaron por mar a la Península y Baleares, cifra que representa un 4,1% de aumento frente a los 14.047 del periodo anterior. De acuerdo con los datos oficiales citados, la diferencia se explica por la evolución divergente de las dos regiones: mientras la Península contabilizó 7.332 llegadas —lo que supone una disminución del 11,8% en relación al año pasado—, en Baleares se produjo un aumento del 27,3%, sumando 7.295 entradas, 1.563 más que en 2024.

En cuanto a la cantidad de embarcaciones utilizadas, el informe del medio gubernamental puntualizó que las travesías hasta la Península sumaron 539, 188 menos que en el año anterior. En el caso de Baleares, el total fue de 400, es decir, 58 más que en el periodo homologable previo.

Por su parte, las Islas Canarias experimentaron una caída tanto en el número de migrantes que llegaron por mar —17.555 frente a casi 44.000— como en la cantidad de embarcaciones, con 259 frente a las 643 del año anterior. Estas cifras contrastan con los máximos observados en ejercicios pasados y evidencian la excepcionalidad de 2024, año en el que la llegada de personas por esta ruta alcanzó niveles nunca vistos desde el inicio del registro estadístico moderno de la migración hacia España.

En lo referente al acceso por tierra, Ceuta y Melilla registraron un escenario opuesto: 3.723 migrantes angulares entraron a las ciudades autónomas de forma irregular, lo que se traduce en un crecimiento del 50,2% sobre el año 2024. Según publicó el medio gubernamental, Ceuta ha visto el arribo de 3.396 migrantes, mil diez personas más que en el mismo lapso del año pasado. A Melilla llegaron 327 migrantes, 235 más que en 2024.

En cuanto a las llegadas irregulares por mar a Ceuta y Melilla, la tendencia fue desigual. A Ceuta accedieron cinco personas en 2025 por esta vía, frente a las veintiocho del año anterior, lo que representa un descenso del 82,1%. En Melilla, las llegadas por mar alcanzaron veinticinco, superando en cuatro la cifra de 2024, lo que equivale a un incremento del 19%.

Estas cifras del Ministerio de Inclusión, reportadas periódicamente con frecuencia quincenal, evidencian una variabilidad marcada en la dinámica migratoria de España, con caídas generales y fluctuaciones relevantes según las rutas y las regiones de destino. Según consigna el medio gubernamental, las autoridades continúan observando y evaluando estos movimientos en el contexto de la gestión tanto estatal como local del fenómeno migratorio.