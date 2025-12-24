Thomas Müller considera que Florian Wirtz debería haber fichado por el Bayern

El exinternacional alemán Thomas Müller, actualmente en los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer estadounidense, considera que su talentoso compatriota Florian Wirtz habría hecho mejor en fichar por el Bayern Múnich en lugar del Liverpool FC inglés por un tema de mejor adpatación.

"En el Bayern le habría resultado más fácil adaptarse futbolísticamente, ya que habría seguido en la misma liga", declaró el exdelantero del club muniqués al periódico 'Süddeutsche Zeitung' sobre un Wirtz que tras despuntar en el Bayer Leverkusen optó por fichar el actual campeón de la Premier League, que pagó una gran cantidad y donde apenas está brillando.

Sin embargo, Müller también reconoció la presión mediática que todo internacional germano debe soportar al jugar con el Bayern Múnich, especialmente "cuando las cosas no van bien". "Uno está en el punto de mira todos los días", opinó.

Müller, de 36 años, fichó a mediados de año por el Vancouver Whites, poniendo fin a su exitosa trayectoria con el Bayern Múnich. "Me gustaba mucho formar parte de este equipo y me hubiera gustado seguir en primavera. Pero desde la perspectiva actual, puedo decir que la aventura en Vancouver probablemente me ha aportado más emocionalmente como futbolista que una primera vuelta con el Bayern como suplente", advirtió.

Pese a ello, el campeón del mundo con Alemania en 2014 reconoció que la relación con su antiguo club es buena. "Nos separamos en buenos términos", afirmó.