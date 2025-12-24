Agencias

Thomas Müller considera que Florian Wirtz debería haber fichado por el Bayern

Guardar

El exinternacional alemán Thomas Müller, actualmente en los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer estadounidense, considera que su talentoso compatriota Florian Wirtz habría hecho mejor en fichar por el Bayern Múnich en lugar del Liverpool FC inglés por un tema de mejor adpatación.

"En el Bayern le habría resultado más fácil adaptarse futbolísticamente, ya que habría seguido en la misma liga", declaró el exdelantero del club muniqués al periódico 'Süddeutsche Zeitung' sobre un Wirtz que tras despuntar en el Bayer Leverkusen optó por fichar el actual campeón de la Premier League, que pagó una gran cantidad y donde apenas está brillando.

Sin embargo, Müller también reconoció la presión mediática que todo internacional germano debe soportar al jugar con el Bayern Múnich, especialmente "cuando las cosas no van bien". "Uno está en el punto de mira todos los días", opinó.

Müller, de 36 años, fichó a mediados de año por el Vancouver Whites, poniendo fin a su exitosa trayectoria con el Bayern Múnich. "Me gustaba mucho formar parte de este equipo y me hubiera gustado seguir en primavera. Pero desde la perspectiva actual, puedo decir que la aventura en Vancouver probablemente me ha aportado más emocionalmente como futbolista que una primera vuelta con el Bayern como suplente", advirtió.

Pese a ello, el campeón del mundo con Alemania en 2014 reconoció que la relación con su antiguo club es buena. "Nos separamos en buenos términos", afirmó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Amaia Montero reaparecerá con La Oreja de Van Gogh en el especial de Nochevieja de TVE

El esperado reencuentro entre la artista donostiarra y el exitoso grupo marcará la fiesta televisiva del 31 de diciembre, en una actuación exclusiva desde San Sebastián que servirá para estrenar un nuevo tema y celebrar tres décadas de trayectoria

Infobae

Hallada en Turquía la caja negra del avión siniestrado en el que murió el jefe del Ejército de Libia

Hallada en Turquía la caja

Al menos un muerto y trece heridos en un ataque de las fuerzas rusas sobre una central térmica en Járkov

Al menos un muerto y

Israel demuele un edificio residencial de cuatro plantas en un barrio de Jerusalén Este

Un centenar de personas quedó sin hogar en Silwan tras la destrucción de un inmueble, lo que desató duros señalamientos desde la Autoridad Palestina y Hamás, quienes acusan a Tel Aviv de “crimen de guerra” y desplazamiento forzado

Israel demuele un edificio residencial

La UE prorroga seis meses las sanciones comerciales y económicas a Rusia por la invasión de Ucrania

La decisión ratifica el endurecimiento de restricciones para Moscú y refuerza barreras sobre energía, finanzas, tecnología y medios, al tiempo que amplía la lista de funcionarios rusos sancionados por represión y violaciones de derechos humanos en el país

La UE prorroga seis meses