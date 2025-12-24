Agencias

Tailandia y Camboya reanudarán este miércoles las conversaciones de paz impulsadas por Trump

Guardar

Las autoridades de Tailandia y Camboya tienen previsto reanudar este miércoles las conversaciones de paz impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que permitieron firmar una tregua entre las partes el pasado mes de octubre.

El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, ha afirmado que representantes militares de ambos países abordarán la cuestión en el marco del Comité General Fronterizo, creado para resolver los asuntos fronterizos entre las partes.

Esta decisión fue adoptada durante la última cumbre de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tuvo lugar el lunes en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, lugar en el que las partes acordaron el alto el fuego a finales de octubre.

El ministro tailandés ha lamentado que dicho pacto se firmó entonces de manera "precipitada". "A veces teníamos prisa por hacer la declaración conjunta porque Estados Unidos quería que se firmara durante la visita del presidente Trump", ha declarado.

Durante el encuentro del lunes, las partes abordaron los incidentes registrados en la frontera y alertaron de la posibilidad de que se registren víctimas civiles a causa de la explosión de minas antipersona en la zona, de las cuales "las principales víctimas son militares tailandeses", tal y como ha asegurado Phuangketkeow.

NUEVOS ATAQUES

Tailandia y Camboya han intercambiado acusaciones de ataques en zonas fronterizas a pesar de la disposición mostrada a reanudar los contactos para un acuerdo de paz.

Así, a pesar de este supuesto compromiso, que se materializaría este miércoles, el Ejército camboyano ha denunciado una serie de bombardeos perpetrados por las fuerzas tailandesas en la zona de Preah Vihear, en disputa debido a la presencia de un antiguo templo jemer.

Los enfrentamientos dejan ya 75 muertos, con 56 víctimas mortales del lado tailandés --22 militares y 34 civiles-- y 19 civiles del lado camboyano, que no ha dado cifras sobre militares fallecidos.

Los dos países han intercambiado múltiples acusaciones de provocaciones a lo largo de las últimas semanas en la frontera entre ambos países, reavivando la escalada de julio que desembocó en el citado acuerdo y que condujo en apenas cinco días a la muerte de medio centenar de personas y cientos de miles de desplazados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los aeropuertos españoles operarán 4.207 vuelos en este día de Nochebuena, 77 movimientos más que un año antes

Los aeropuertos españoles operarán 4.207

Gloria Camila se convierte el defensora de Olga Moreno ante los rumores de crisis con Agustín Etienne

Gloria Camila se posiciona ante el aumento de comentarios sobre la vida privada de la empresaria, exigiendo respeto y recalcando que las ausencias televisivas responden a cuestiones familiares, mientras critica la falta de rigor informativo en ciertos medios

Gloria Camila se convierte el

Javier García Obregón aclara si ha hablado con Paloma Lago tras el archivo de su demanda por presunta agresión

Javier García Obregón aclara si

Los países del ALBA-TCP condenan el "robo" de otro petrolero venezolano: "Sienta un grave precedente"

Integrantes de la alianza regional acusan a Washington de incautar embarcaciones fuera de la legalidad internacional, denuncian violaciones a tratados marítimos y respaldan acciones diplomáticas de Venezuela, mientras exigen el fin de estas medidas consideradas arbitrarias por Caracas

Los países del ALBA-TCP condenan

Las ventas para el Sorteo de la Lotería de Navidad aumentan un 1,4% hasta los 3.554 millones de euros

Según cifras preliminares publicadas por Loterías y Apuestas del Estado, la recaudación de la tradicional lotería en 2025 superó los 3.550 millones de euros, con un desembolso nacional medio de 72,36 euros por ciudadano y fuertes diferencias provinciales

Las ventas para el Sorteo