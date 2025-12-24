La Policía de Australia detiene a un hombre por apoyar en redes sociales el atentado de Bondi Beach

Las autoridades australianas informaron que durante un registro domiciliario en Perth vinculado a una investigación por discurso de odio, localizaron seis rifles debidamente registrados, cerca de 4.000 cartuchos de munición, diversas banderas asociadas a grupos como Hezbolá y Hamás, y una lista con materiales para fabricar artefactos explosivos de fabricación casera. De acuerdo con la cadena australiana ABC, estos hallazgos se produjeron tras la detención de un hombre de 39 años, acusado de incitar al odio racial y de tenencia y almacenamiento indebido de armas de fuego.

Según publicó el medio, la investigación inició a raíz de mensajes publicados por el detenido en redes sociales, en los cuales manifestó abiertamente su apoyo a los responsables del ataque ocurrido el 14 de diciembre en la playa de Bondi Beach, en Sídney. La Policía australiana señaló que entre estos mensajes se encontraba uno en particular difundido a través de Instagram horas después del ataque que dejó quince víctimas mortales y más de cuarenta heridos durante la celebración judía de Janucá. En ese mensaje, el hombre declaró: “Yo (...) apoyo al cien por cien el derecho a la autodefensa de los dos tiradores de Nueva Gales del Sur contra los judíos y contra todos los judíos del futuro”, según recogieron medios locales.

El individuo enfrenta cargos de incitación al odio por motivos raciales, posesión de un arma prohibida y por almacenamiento incorrecto de un arma de fuego, informó la Policía australiana. El tribunal de Perth ordenó su ingreso en prisión preventiva, situación en la que permanecerá al menos hasta el 3 de febrero, ampliando el proceso de investigación sobre su presunta implicación en actividades ilegales de apoyo a organizaciones catalogadas internacionalmente como terroristas.

El registro policial en la vivienda del sospechoso permitió además el decomiso de banderas y símbolos vinculados al partido y milicia chií libanés Hezbolá y al Movimiento Islámico de Resistencia, conocido como Hamás. La vice primera ministra del estado de Australia Occidental, Rita Saffioti, manifestó que la incautación de estos objetos se suma a la gravedad de los delitos imputados al detenido, porque pone de manifiesto su afinidad con grupos reconocidos por su actividad armada.

De acuerdo con la información recopilada por la ABC, el arsenal decomisado incluía seis rifles legales, así como proyectiles en grandes cantidades. Las fuerzas de seguridad también encontraron una lista detallada con todos los materiales necesarios para el ensamblaje de explosivos caseros, lo que extendió las pesquisas a la posibilidad de que el arrestado pudiera haber planeado fabricar artefactos ilícitos.

El contexto del arresto se remonta al atentado perpetrado en Bondi Beach el 14 de diciembre, cuando dos hombres, padre e hijo, abrieron fuego contra los presentes durante el inicio de la festividad judía de Janucá. El ataque dejó un saldo de quince personas fallecidas y al menos cuarenta heridas. La intervención policial en el lugar provocó la muerte del padre y la detención del hijo, quien recibió heridas por disparo y ha sido trasladado posteriormente a prisión, según detalló la Policía.

Medios locales y la cadena ABC señalaron que la reacción de la opinión pública ante los mensajes publicados por el detenido fue uno de los factores clave para acelerar la actuación policial. Los investigadores consideran que existía un riesgo potencial atribuible al apoyo explícito a atacantes y al hallazgo de instrucciones para la posible fabricación casera de explosivos.

La Fiscalía y el tribunal encargado del caso han enfatizado la existencia de agravantes en los delitos imputados al hombre de 39 años. Fuentes judiciales indicaron que permanecerá bajo custodia hasta que avancen las diligencias correspondientes, mientras continúa el análisis de la información obtenida durante el allanamiento y se evalúa la posible conexión con redes de apoyo fuera de Australia.

La Policía de Australia detalló que la cooperación entre agencias federales y locales facilitó la rápida respuesta al incidente, y que la vigilancia de contenidos sospechosos en redes sociales contribuyó de manera directa a la identificación del sospechoso. Según las autoridades, la prioridad se centró en evitar la posible reiteración de incidentes relacionados con discursos de odio y prevenir riesgos asociados a la fabricación y posesión impropia de armamento y explosivos.

El incidente pone de relieve la preocupación de las autoridades australianas por el uso de plataformas digitales para la difusión de mensajes racistas o de radicalización violenta y el vínculo potencial de determinados usuarios con agrupaciones extremistas. La vice primera ministra Rita Saffioti reiteró el compromiso del gobierno regional de Australia Occidental con la persecución de actividades relacionadas con el odio racial y el terrorismo.