Alberto Ginés: "La Copa del Mundo logra asentarte en la élite, los Juegos son una competición puntual"

Alberto Ginés reconoce que competir como local en la Copa del Mundo en Madrid representó una experiencia particularmente emotiva, sobre todo porque su familia pudo seguir la prueba en directo, circunstancia que no había vivido hasta entonces. En ese contexto, el deportista revisó su reciente temporada, describiéndola como la más consistente de su carrera y refiriéndose al significado de haberse proclamado campeón del circuito mundial. Según consignó Europa Press, Ginés identificó este triunfo como el resultado más relevante de su desempeño anual, a pesar de que la victoria individual en una prueba continúa como su objetivo prioritario de cara a las próximas ediciones.

El escalador extremeño destacó en la entrevista que la Copa del Mundo aporta un grado de estabilidad en la élite del deporte que no encuentra equivalente en los Juegos Olímpicos. "Lo que te consigue asentarte en la élite es la Copa del Mundo. A nivel personal me ha dado mucha más confianza. Al final en una competición puntual, como son los Juegos Olímpicos, que no deja de ser una competición puntual, es fácil que ese día puedas brillar de más o hacer un resultado que no se espera y conseguir esa medalla. Pero para mí, sin duda, lo que más valor tiene es la regularidad", afirmó Ginés, de acuerdo con lo recogido por Europa Press. Señaló que la regularidad a lo largo de varias competiciones, superando la presión y el reto repetido, representa el mayor logro para cualquier especialista en escalada deportiva.

Durante el recuento de 2025, Ginés puntualizó que se trató del mejor año de su trayectoria en términos de resultados, forma física y constancia. Explicó que ocupó el podio en seis ocasiones, coincidiendo con la totalidad de las pruebas disputadas dentro de la Copa del Mundo. Según informó Europa Press, esta racha positiva consolida su posición entre los referentes del circuito internacional, aunque el escalador mantiene la autocrítica al señalar que la victoria absoluta en una prueba particular sigue sin materializarse. Ginés remarcó: "Me ha faltado el oro en una prueba, se me está resistiendo. Ya llevo unos años que se me resiste, pero el año que viene ese vuelve a ser el objetivo: revalidar el título".

En relación con los factores que han dificultado su triunfo en una prueba concreta, Ginés apuntó tanto a la preparación física como al componente emocional. El atleta extremeño reconoció, según reportó Europa Press, que los nervios y la presión de buscar su primer oro en un evento individual han afectado su desempeño en los momentos decisivos. Aclaró que existe una estrategia conjunta junto a su entrenador, David Maciá, para trabajar estos aspectos con vistas a la próxima temporada.

La presencia de la familia en la grada madrileña tuvo un impacto especial para Ginés. Asistir a la Copa del Mundo como local supuso un hito en su carrera, dado que sus abuelos pudieron verlo competir, algo que despierta entre sus recuerdos más significativos, de acuerdo con lo declarado a Europa Press. El escalador rememoró las veces en que, de niño, seguía las pruebas en España, pero sin llegar a participar. Ahora, convertido en protagonista, valora ese momento como uno de los más importantes de su vida deportiva.

Las aspiraciones para el ciclo siguiente aparecen claramente definidas. Europa Press detalla que Ginés y su entorno técnico ya trazan las líneas de trabajo para optimizar el rendimiento en cada fase y afrontar los nuevos retos del circuito internacional. David Maciá, su entrenador, evalúa junto a él posibles mejoras y ajustes, identificando áreas de evolución que potencien tanto la preparación física como la capacidad de gestión emocional bajo presión.

De cara al futuro europeo y los próximos Juegos Olímpicos, Ginés manifestó que el plan ya se encuentra en marcha desde el cierre de la última competencia en París. Comentó que desde esa noche comenzaron a esbozar con Maciá la “hoja de ruta” que les conducirá hacia Los Ángeles, aunque mantienen la filosofía de avanzar paso a paso, priorizando primero la Copa del Mundo y el Campeonato de Europa.

La clasificación para los Juegos de Los Ángeles sitúa a Ginés entre los favoritos para repetir presencia en el podio olímpico, según explica el propio deportista a Europa Press. No obstante, advierte que los retos son numerosos y la incertidumbre asociada a lesiones, cambios en el nivel competitivo y otras circunstancias imprevisibles pueden condicionar los resultados finales. En sus palabras, “es muy difícil hacer una predicción para dentro de tres años”, aunque el propósito es volver a optar a una medalla.

Europa Press recoge que para Ginés, el valor de la regularidad supera incluso al brillo instantáneo de las victorias puntuales o los logros olímpicos, marcando así la pauta de trabajo que seguirá junto a su equipo, con la vista puesta en consolidar su estatus en la escalada internacional y buscar su primer oro individual en la Copa del Mundo.