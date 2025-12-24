Agencias

Al menos dos muertos y 20 heridos por una explosión en una residencia de ancianos en Pensilvania

Guardar

Al menos dos personas han muerto y unas 20 han resultado heridas este martes como consecuencia de una explosión en una residencia de ancianos en una localidad en el estado estadounidense de Pensilvania.

Así lo ha confirmado el jefe de la Policía de Bristol, Charles Winik, en declaraciones a la cadena de televisión CBS, en las que ha indicado que todos los heridos han sido trasladados a cinco hospitales de la zona.

El jefe del cuerpo de Bomberos de la localidad, Kevin Dippolito, ha indicado que fue una fuga de gas lo que provocó dos explosiones y un incendio y que habría comenzado poco después de las 14.00 horas (hora local, 20.00 en España peninsular y Baleares), cuando se identificó un olor a gas en el interior del centro geriátrico.

Dippolito ha señalado que los equipos de emergencia siguen trabajando para dar con las personas que podrían estar atrapadas y ha indicado que ya han sido rescatadas dos personas tras el derrumbe de una parte del edificio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Policía confirma que los asaltantes de la playa de Sídney fueron entrenados en Australia

El análisis de los dispositivos de los hermanos Akram permitió a investigadores descartar vínculos con células extranjeras y confirmó una motivación y preparación interna, impulsando a Australia a redefinir protocolos frente a nuevas amenazas domésticas

La Policía confirma que los

El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania

El Papa León XIV expresa

El público accede al Teatro Real tras una larga cola de horas de espera: "Que abran ya, que el público se va"

Cerca de 500 entusiastas aguardaron durante horas en el frío de Madrid para participar en el Sorteo Extraordinario, entre cánticos festivos y disfraces, destacando la espera como un símbolo del fervor cultural en la tradicional cita navideña

El público accede al Teatro

Localizado un hombre sin vida y con una herida de bala cerca del campo del Nàstic (Tarragona)

La policía desplegó un fuerte operativo tras recibir una alerta por un cadáver, mientras peritos recaban pruebas y se revisan grabaciones de seguridad en la zona, con la investigación abierta bajo estricto secreto y sin avances confirmados sobre la identidad

Localizado un hombre sin vida

Jessica Bueno responde al comunicado de Jota Peleteiro anunciando su absolución

Tras acuerdos legales sobre la custodia, la modelo aclaró que la finalización del proceso no implicó exoneración judicial, sino que respondió a su decisión de salvaguardar la privacidad familiar y priorizar el bienestar de sus hijos frente a la presión mediática

Jessica Bueno responde al comunicado