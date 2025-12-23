Agencias

Trump exige al nuevo líder de la Fed que sea flexible con los tipos y avisa que quien disienta no la presidirá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado al próximo líder de la Reserva Federal (Fed) que sea acomodaticio y baje los tipos de interés si los mercados "van bien", al tiempo que ha avisado que quién no esté de acuerdo con sus tesis no será elegido para dirigir el banco central.

"Quiero que el nuevo presidente de la Reserva Federal baje los tipos de interés si el mercado va bien, no que destruya el mercado sin motivo alguno. [...] ¡Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo nunca será presidente de la Reserva Federal!", ha indicado un 'post' publicado en 'Truth Social'.

Los cinco finalistas para relevar a Powell una vez expire su mandato en mayo son los actuales miembros de la Junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder y el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett.

De su lado, Trump ha asegurado que la inflación "se resolverá por sí misma", aunque, de no hacerlo, siempre se podrían subir los tipos más adelante.

"La inflación se resolverá por sí sola y, si no es así, siempre podemos subir los tipos en el momento oportuno, pero el momento oportuno no está para acabar con un 'rally' [bursátil], lo que podría elevar el PIB de nuestra nación en 10, 15 o, incluso, 20 puntos en un año", ha manifestado.

"Una nación nunca puede ser económicamente GRANDE si se permite a los 'cerebritos' hacer todo lo que está en su mano para acabar con una trayectoria al alza", ha añadido.

