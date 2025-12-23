Ortega Cano, desatado, se arranca a cantar por Nino Bravo en su multitudinaria fiesta de cumpleaños

José Ortega Cano está de celebración. Este martes 23 de diciembre cumple 72 años y, en plena forma y con el cariño incondicional de sus seres queridos, ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto este lunes en un conocido restaurante de Madrid.

Entre los asistentes, sus tres hijos, José Fernando, Gloria Camila y José María -fruto de su relación con Ana María Aldón-; la nieta de Rocío Jurado, Rocío Flores -a la que quiere con locura-; su hermana Mari Carmen Ortega Cano con su marido Aniceto; su cuñada Rosa Benito; su sobrina Chayo Mohedano; y amigos como Colate Vallejo-Nágera, Glenda Gaby, el torero Uceda Leal, o Marilí Coll.

Una fiesta en la que Ortega, pletórico y completamente entregado, se ha arrancado a bailar tras soplar las velas de su tarta rodeado de sus hijos, cuando no ha dudado en expresar en voz alta su deseo para sus 72: "Voy a pedir un deseo para todos. Y el deseo es que he perdido la cartera. Es una broma" ha comenzado desatando las carcajadas de los presentes por su sentido del humor. "Nada más decir, que haya paz en la tierra y amor, que haya, todos los que estamos aquí, que discutimos mucho, que demos gracias a Dios" ha añadido, antes de marcarse unos pasos de baile y demostrar su esencia torera con unos pases de salón.

Lejos de quedarse ahí, el diestro no ha tenido reparo en paralizar la cena de su cumpleaños para arrancarse a cantar por Nino Bravo, sorprendiendo a sus invitados entonando uno de los temas más míticos del malogrado cantante valenciano, 'Te quiero, te quiero'.