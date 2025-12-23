Agencias

Müller cree que si Messi juega el Mundial puede "cambiar todo el equilibrio de Argentina para bien o para mal"

El veterano delantero alemán Thomas Müller advierte que si el argentino Leo Messi decide finalmente estar con su selección en la defensa del título en el Mundial del año que viene en los Estados Unidos, Canadá y México, su presencia podría "cambiar para bien o para mal el equilibrio" de la triple campeona del mundo.

El futbolistas del Inter de Miami estadounidense ya ha disputado cinco Mundiales, siendo el de 2022 en Catar su único éxito, y tras el cual indicó que probablemente sería el último de su carrera, y que sólo jugaría esporádicamente en partidos de clasificación para la edición del año que viene.

"Sería un proyecto interesante desde mi punto de vista si él estuviera allí. Eso podría, por supuesto, cambiar todo el equilibrio del equipo, ya sea para bien o para mal", declaró Müller, que se ha retirado de la selección alemana, a 'Magenta TV', donde dejó claro que la 'Albiceleste' está "arriba" en su lista de favoritas a la victoria.

El exjugador del Bayern Múnich se midió al de Rosario hace unas semanas en la final de la Copa de la Major Soccer League estadounidense en las filas de los Vancouver Whitecaps, cayendo derrotado por 3-1, aunque también duda de si el ex del FC Barcelona podría rendir así en la Copa del Mundo. "Cuando tenía el balón, irrumpía con fuerza en las zonas adecuadas e iniciaba muchas cosas. Dudo que funcione así en la alta competición internacional", confesó.

Por otro lado, Müller, que trabajará como comentarista en el torneo, dijo que Alemania no tiene otra opción que superar el grupo tras no haberlo conseguido en las dos últimas Copas del Mundo. "A primera vista, cuando lees los nombres de los rivales, por supuesto que es una obligación pasar", recalcó.

"Con Costa de Marfil tenemos a los campeones de África, y con Ecuador a los subcampeones de la fase de clasificación sudamericana. Pero si tenemos en cuenta que los ocho mejores terceros de los 12 grupos también pasan de ronda, el pase vuelve a ser obligatorio", advirtió el delantero, que reconoció no saber demasiado de la debutante y modesta Curazao.

