LaLiga quiere redefinir cómo viven el fútbol los aficionados con "un innovador proyecto de realidad inmersiva"

Durante el último enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona, más de 1.000 aficionados participaron en una prueba experimental de experiencias en realidad virtual, que según LaLiga recibió una respuesta muy positiva. Este evento marcó el primer paso en la validación de un proyecto tecnológico impulsado por la patronal del fútbol español, que busca transformar la forma en que los seguidores disfrutan de los partidos y conectar con nuevas formas de consumo deportivo.

LaLiga informó este lunes que está desarrollando un proyecto de realidad inmersiva que pretende modificar la manera en la que el público vive el fútbol. Tal como detalló el organismo, esta iniciativa se inserta en la estrategia global de la Liga para evolucionar los formatos de consumo deportivo hacia alternativas más inmersivas y emocionales. Según publicó LaLiga, el propósito principal de la propuesta es permitir a los aficionados vivir una experiencia diferente a todo lo conocido hasta ahora, mediante la incorporación de tecnologías de vanguardia que no solo replican la experiencia tradicional, sino que abren un nuevo territorio para el entretenimiento deportivo en realidad virtual.

El medio LaLiga consignó que el pilar tecnológico de este proyecto descansa sobre sistemas de captura avanzados y cámaras premium, entre las que destaca la marca ‘Blackmagic’, adaptadas expresamente a los entornos de realidad virtual. Esta infraestructura se complementa con equipos de producción especializados en innovación audiovisual, experiencias inmersivas y nuevos formatos narrativos, con la intención de mantener los máximos estándares internacionales de calidad en este campo.

La validación experimental obtenida durante el reciente Clásico permitió a la organización medir el interés y la aceptación del formato entre el público, y confirmó la existencia de una demanda real por este tipo de experiencias avanzadas. Según recalcó LaLiga en su comunicado, el resultado sitúa a la entidad en una posición destacada a nivel global, situando la oferta futbolística española al nivel de otras propiedades de deportes y entretenimiento que exploran tecnologías similares.

El proyecto, de acuerdo con el texto difundido por LaLiga, se configura como una apuesta a largo plazo que sobrepasa la condición de experimento aislado. El objetivo es liderar la evolución de la relación entre el fútbol y los aficionados, abriendo nuevas vías de interacción digital y sensorial. LaLiga remarcó que la iniciativa está alineada con las tendencias internacionales en innovación audiovisual y experiencias de realidad virtual, y que esta visión estratégica busca consolidar a la organización como referente en el uso de tecnologías inmersivas aplicadas al deporte.

Por otro lado, la patronal afirmó que próximamente presentará la aplicación destinada a dispositivos de realidad extendida (XR). Según remarcó el organismo, esta plataforma ofrecerá contenidos inéditos específicamente desarrollados para estos entornos inmersivos, con la finalidad de enriquecer la experiencia de los aficionados y proporcionar perspectivas inéditas sobre el desarrollo de los partidos y la narrativa futbolística.

LaLiga subrayó en su comunicado que la innovación tecnológica servirá como motor para transformar la relación entre el fútbol, el entretenimiento y sus audiencias, ya que el estadio como lugar físico dispondrá de nuevas formas de interacción y el seguimiento de los partidos desde cualquier lugar podrá adoptar dimensiones sensoriales hasta ahora inéditas. El proyecto, confirmó LaLiga, implica un compromiso estructural con la digitalización y el liderazgo en el sector del entretenimiento deportivo.

Finalmente, el organismo resaltó la capacidad de sus equipos técnicos para adaptar recursos internacionales de primer nivel, tanto en sistemas de captura como en producción audiovisual, lo que garantiza, según la entidad, una base sólida para seguir avanzando en el desarrollo de experiencias inmersivas que aspiran a transformar la percepción y el consumo del fútbol en el futuro cercano.