FlixOlé estrena 'Sólo para hombres', la sátira feminista de Fernando Fernán Gómez

El personaje de Florita, interpretado por Analía Gadé, desafía por primera vez la rígida frontera laboral reservada solo a los hombres en la Administración de Madrid de finales del siglo XIX, exponiendo ante todos el conflicto que genera la incorporación femenina a un ámbito cerrado y masculinizado. Según informó FlixOlé, la película 'Sólo para hombres', dirigida por Fernando Fernán Gómez y estrenada originalmente en 1960, se suma este sábado 27 de diciembre a su catálogo para acercar a nuevas audiencias una narrativa que utiliza el humor como recurso para denunciar la discriminación de género imperante en aquella época.

Tal como publicó FlixOlé, la cinta está basada en la obra teatral 'Sublime decisión' de Miguel Mihura. La trama centra su atención en la realidad de Florita, joven de bajos recursos y sometida junto a su hermana a la presión familiar de encontrar un esposo como vía de escape ante la precariedad económica. Tras el desengaño causado por dos pretendientes de buena posición, interpretados por el propio Fernán Gómez y Manuel Alexandre, la protagonista adopta una decisión fuera de lo habitual: aspirar a un empleo en el Ministerio de Fomento, espacio designado únicamente para hombres por las normativas laborales y sociales de la época.

El medio FlixOlé detalló que esta acción de Florita desata una serie de consecuencias tanto en el ámbito político como en el mediático y social, hasta el punto de provocar una crisis institucional. El rechazo surge no solo de sus colegas masculinos, sino también de un sector de mujeres que perciben a Florita como una amenaza al equilibrio tradicional, aferrándose a los valores y roles establecidos. No obstante, la joven finalmente evidencia ser la funcionaria más eficiente del ministerio, dejando retratada la hipocresía de una estructura que excluye a las mujeres y mantiene la ineficiencia de sus propios mecanismos internos.

La película, ambientada en los años de la Restauración española, durante el predominio del turnismo entre liberales y conservadores, utiliza el entorno de la capital para recrear las tensiones de género y clase propias de finales del siglo XIX. La sátira de Fernán Gómez, apoyada en el ingenioso guion de Mihura, construye una historia que opera tanto como espejo de su tiempo como crítica vigente en el contexto en el que fue filmada, coincidiendo con las restricciones del régimen franquista. FlixOlé reportó que 'Sólo para hombres' logra combinar comedia y reflexión para invitar al espectador a cuestionar los límites impuestos por la tradición.

Según consignó FlixOlé, Fernán Gómez no se limitó a dirigir la obra, sino que asumió también uno de los papeles principales, dotándola de un estilo teatral marcado y enriqueciendo la comicidad del grupo de actores. Junto a él, completan el elenco intérpretes como Erasmo Pascual y Juan Calvo, quienes representan funcionarios desilusionados y resignados a su suerte dentro de la Administración, aportando una visión complementaria al conflicto central y ensanchando el fresco de una sociedad condicionada por el peso de la costumbre y la desigualdad.

El medio también subrayó que 'Sólo para hombres' constituye una rareza en el cine español de los años sesenta por su planteamiento feminista desde la comedia, una aproximación poco frecuente en la cinematografía de esa época. La adaptación y el tono humorístico permitieron a la película abordar la problemática de la exclusión de la mujer del mundo laboral sin perder resonancia crítica, convirtiéndose en una referencia dentro del cine social de la posguerra.

Por otra parte, FlixOlé recordó que su catálogo incluye otros títulos clave del drama social español, como 'Calle mayor' de Juan Antonio Bardem, 'La tía Tula' de Miguel Picazo, y 'Vámonos, Bárbara' de Cecilia Bartolomé, así como obras de Luis Buñuel como 'Viridiana' y 'Tristana', que también exploran con distintas perspectivas las dificultades y restricciones que afectaron a las mujeres en la España del siglo XX.