El presidente de Israel acepta una invitación de Albanese para visitar Australia tras el atentado en Sídney

Isaac Herzog, presidente de Israel, mencionó que el presidente de la Federación Sionista de Australia le remitió una carta en la que le manifestaba el deseo de que se desplazara hasta ese país en visita oficial, gesto que coincide con el reciente ataque contra la comunidad judía en Sídney durante la festividad de Janucá. La noticia principal es la aceptación formal de Herzog a la invitación extendida por Anthony Albanese, primer ministro de Australia, quien lo convocó tras el atentado en la playa de Bondi que dejó quince víctimas fatales y más de cuarenta personas heridas, según informó el medio original.

La conversación entre Herzog y Albanese ocurrió por vía telefónica, instancia en la que el mandatario australiano reiteró su condena al atentado y transmitió sus condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados, de acuerdo con lo publicado por la fuente. Durante la charla, Albanese detalló que Australia condena firmemente cualquier ataque de este tipo y recalcó su solidaridad con la comunidad judía en el país.

En el comunicado oficial de la Presidencia de Israel, citado por el medio, Herzog manifestó su “profundo horror” por el “catastrófico ataque terrorista”, y enfatizó la importancia de que las autoridades avancen con todas las herramientas legales para frenar el aumento del antisemitismo, el extremismo y el terrorismo yihadista. El mandatario israelí señaló que tiene la intención de efectuar el viaje oficial a Australia en cuanto sea posible, y aguarda que la invitación formal sea tramitada por el gobierno australiano para avanzar con los preparativos, informó el medio.

De acuerdo con lo consignado por la fuente original, el atentado se produjo mientras unas 2.000 personas se encontraban congregadas para celebrar Janucá en la playa de Bondi, un evento que fue atacado por dos individuos, padre e hijo. El progenitor perdió la vida durante los hechos, mientras que el hijo, de veinticuatro años, se encuentra detenido. Las víctimas del ataque forman parte de la comunidad judía local, e incluyeron tanto asistentes directos al evento como personas que se encontraban en las inmediaciones, puntualizó el medio.

El contexto de la visita de Herzog a Australia responde a un escenario de tensión y preocupación por la seguridad de las comunidades judías en distintos lugares del mundo, particularmente luego de eventos violentos como los ocurridos en Sídney. Tal como publicó la fuente, la condena por parte del gobierno australiano y la convocatoria a Herzog se enmarcan en un esfuerzo por fortalecer la cooperación bilateral frente a amenazas derivadas del extremismo y el antisemitismo.

La Federación Sionista de Australia, a través de una carta, transmitió el respaldo de la comunidad judía australiana a la presencia de Herzog en el país oceánico, sumando razones a la invitación extendida por el Ejecutivo de Canberra. Según reportó el medio original, la Presidencia de Israel valoró que tanto las autoridades australianas como la comunidad judía local hayan manifestado de forma explícita su condena al ataque y su deseo de reforzar los lazos con Israel ante escenarios de emergencia y vulnerabilidad.

El grupo de asistentes a la festividad de Janucá en Bondi se encontraba participando de actividades religiosas y sociales cuando ocurrió el ataque, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de los eventos de la comunidad judía en Australia, detalló la fuente. Albanese, tras la conversación telefónica con Herzog, reiteró la disposición de su gobierno para implementar medidas adicionales de protección y apoyo a las comunidades vulnerables ante posibles nuevos ataques.

En el transcurso de la comunicación oficial requerida para coordinar la visita, las autoridades de ambos países manifestaron su acuerdo sobre la necesidad de ampliar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad, prevención del extremismo y promoción del diálogo interreligioso, reportó el medio. A su vez, tanto la invitación oficial por parte de Albanese como la misiva de la Federación Sionista de Australia coinciden en el llamado a reforzar la unidad y la acción conjunta en contra de actos de odio.

El medio original detalló que la fecha de la visita presidencial aún no está definida, pero el gobierno australiano expresó que facilitará su concreción en el menor plazo posible, dada la gravedad de los hechos y la urgencia expresada por las comunidades directamente afectadas.

El incidente de Bondi, en medio de Janucá, fue descrito desde Israel como un recordatorio de que es necesario actuar frente a la proliferación de discursos y acciones antisemitas y extremistas. Herzog reiteró, según el comunicado recogido por la fuente, que la situación demanda un compromiso internacional renovado y una agenda común entre los Estados democráticos para afrontar estas amenazas.

Entre otras cuestiones abordadas en la conversación, tanto el primer ministro australiano como el presidente israelí discutieron formas de garantizar la asistencia y el acompañamiento a las víctimas y sus familiares. Según consignó el medio, las autoridades australianas y las organizaciones judías en el país han coordinado recursos y apoyo para quienes resultaron afectados por el ataque.

La recepción de la invitación oficial para Herzog y el visto bueno del mandatario israelí se inscriben en una agenda de largo plazo para fortalecer los lazos bilaterales, mejorar protocolos de seguridad y promover la tolerancia y el respeto entre comunidades de diferente origen y religión, reportó la fuente citada.