El Arsenal completa las semifinales de la Carabao Cup gracias a los penaltis

El Arsenal FC ha ganado este martes por 8-7 en la tanda de penaltis al Crystal Palace, tras el 1-1 del tiempo reglamentario, y ha accedido a las semifinales de la Carabao Cup para citarse ahí con el Chelsea FC, mientras que Newcastle United y Manchester City disputarán la otra 'semi'.

'Blues', 'citizens' y 'urracas' habían superado con anterioridad esta quinta ronda de la Copa de la Liga inglesa, eliminando respectivamente a Cardiff, Brentford y Fulham. Así que solo faltaba por conocer el último integrante de las 'semis' y éste salió de la cita en el Emirates Stadium.

Un autogol de Maxence Lacroix en el 80', después de dos rebotes en un barullo al saque de un córner, adelantó a los locales. Sin embargo, en el tiempo añadido empató el Palace por obra de Marc Guehi, remachando raso en el área pequeña una prolongación de Jefferson Lerma de cabeza.

Sin prórroga en esta instancia del torneo, los 'gunners' iniciaron la tanda y marcaron sus ocho penaltis. Por contra, Lacroix redondeó su mala noche fallando el octavo lanzamiento del equipo visitante, lo cual selló el billete del Arsenal a la siguiente fase para medirse ante el Chelsea.

